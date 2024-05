Tönkreteszi a kapcsolatot, ha nem borotválkozunk odalent?

„A párom nem szeret orálisan kényeztetni engem. Azt mondja, keserű vagyok odalent, valamint a szeméremszőrzetem is igencsak zavarja, kellemetlen érzést okoz neki” – kezdte levelét egy nő, aki a The Guardian szakértőjéhez fordult tanácsért. Mint írta, tudja, hogy sok nő ott is borotválkozik, ő azonban nem hajlandó ezt megtenni. „Amikor még sokkal fiatalabb voltam, akkor néha szőrtelenítettem azt a részt is, de sosem szerettem” – fogalmazott.

Az eltérő ízlés egy párkapcsolatot is megrengethet. Fotó: Getty Images

„Más férfiakkal ez nem okozott problémát”

A nő bevallása szerint a párkapcsolatuk komoly, ezért mindketten szeretnék megoldani a problémát, azonban nem jutnak egyről a kettőre. „Én azt javasoltam, hogy próbálkozzunk tovább, de amikor erre kerül sor, a párom szorongani és stresszelni kezd, majd végül feladja. Ezen aztán én mindig kiborulok. Más férfiakkal is voltam már együtt úgy, hogy szőrös voltam odalent, és ez korábban soha senkinek nem okozott problémát” – írta a levélíró.

A nő azt is írta, hogy amikor beszélgetnek erről a szerelmével, a férfi szégyelli magát a viselkedése miatt. A férfi emellett teljes mértékben elfogadja, hogy kedvese nem akar borotválkozni odalent, mert ő így érzi jól magát a bőrében. Károsan hat azonban a szexuális életükre ez az ellentét. „Hogyan tudjuk ezt leküzdeni?” – tette fel kérdését a tanácsot kérő nő.

„Ne kényszerítsd partneredet olyanra, amit nem élvez”

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki a szexuális rendellenességek kezelésére specializálódott. A szakértő arra hívta fel olvasója figyelmét, hogy akit stresszes, szorongást és feszültséget kiváltó helyzetbe hoznak szex közben, az nem fogja tudni élvezni az együttlétet, ez pedig a libidó lenullázódását okozhatja, vagy súlyosabb esetben akár szexuális diszfunkció is kialakulhat.

A problémátok szerintem elérte azt a pontot, hogy tanácsosabb lenne abbahagynod párod kérlelését. Nem értem, miért szeretnéd továbbra is olyan dologra kényszeríteni partneredet, amit nyilvánvalóan nem élvez. Tényleg megkockáztatnád, hogy teljesen megszűnjön köztetek a szexuális vonzódás? Az a fontos, hogy te nyerd meg a játszmát, vagy inkább az, hogy szeretetteljes, beleegyezésen alapuló szexuális élményeket éljetek át? Remélhetőleg az utóbbi” – írta a terapeuta.