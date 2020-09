Mikor kötelező az anyajegyszűrés?

"Aki időnként átvizsgálja a bőrét, többnyire az anyajegyekre fordít nagyobb figyelmet. Ellenőrzi, hogy változott-e az alakja, nagyobb, szabálytalanabb lett-e, jelentkezik-e viszketés, esetleg vérzés, kisebesedés a területén" - mutatott rá dr. Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus, az Anyajegyszűrő Központ főorvosa. Hozzátette, a rosszindulatú elváltozások azonban nem minden esetben okoznak jól észrevehető jeleket az anyajegyek megjelenésében. "Előfordul, hogy a kezén lévő anyajegyet jön el hozzám ellenőriztetni a beteg, amiről a vizsgálat során kiderül, hogy ártalmatlan. Valahol máshol viszont - lehet, hogy olyan helyen, ahol ő maga észre sem vehette volna, például a hátán - találok olyan szabad szemmel nem is látható elváltozást, amelyet érdemes megfigyelni vagy eltávolíttatni" - fogalmazott a szakember.

A melanoma leggyakoribb előfordulási helye nők esetében a lábszár és az arc, férfiakon pedig a törzs, főként a hát. Részletek itt.

Hogyan alakul ki a melanoma?

A bőrben pigmentsejtek csoportba rendeződve alkotják az anyajegyeket. A melanoma a bőr pigmentsejteiből kiinduló bőrdaganat. Megjelenése több tényezőtől is függ, kialakulásában közrejátszik a genetika (öröklött hajlam), környezeti faktorok, kiemelkedően a napsugarak, azaz az UV-sugárzás, de nem elhanyagolható az életmód sem. Kutatások szerint például a dohányzás is egyértelműen növeli a melanoma kockázatát. Ezek együttesen vagy külön-külön is okozhatják, hogy az egyik pigmentsejt megváltozik, majd elkezd korlátlanul osztódni, vagyis kialakul a melanoma.

A rizikócsoportba tartózóknak érdemes rendszeresen elmenniük anyajegyszűrésre

Fontos a korai felismerés

A pigmentsejtek a bőr legfelső hámrétegében találhatóak. A melanoma terjedése az első időszakban vízszintes irányban történik, ez a folyamat pedig akár több évig is tarthat anélkül, hogy a betegnek tudomása lenne a szervezetében zajló változásokról. Az anyajegyszűrés során az ebben a stádiumban még szabad szemmel nem észrevehető változásokat is diagnosztizálni lehet, így sebészeti beavatkozás során a bőr rétegeiből kimetszve megakadályozható a továbbterjedésük. Ennek hiányában a sejtek osztódása idővel függőleges irányban, lefelé is folytatódik, az irharétegbe belépve pedig már bekerülhetnek a nyirokáramba, ami könnyen áttétek megjelenéséhez vezethet.

A melanoma gyógyulási esélyei az elváltozás korai szakaszában a legjobbak, ezért fontos akkor is az anyajegyek vizsgálata, ha semmilyen panaszunk sincsen. A magas rizikójú csoportba tartozóknak mindenképp javasolt a rendszeres szűrés, tehát azoknak, akiknek sok vagy sok szabálytalan anyajegye van, családjukban előfordult melanoma, esetleg sok időt töltenek a napon. Kisebb százalékban ugyan, de melanoma a nem rizikócsoportba tartozóknál is megjelenhet, ezért az anyajegyeket ellenőriztetni mindenki számára javasolt legalább évente.