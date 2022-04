Íme, a leggyakoribb vészjelzések.

Fájdalom

Ha bekapunk egy fájdalomcsillapítót, akkor nem az okot, hanem a tünetet kezeltük, úgyhogy tartós vagy visszatérő fájdalomérzet - mindegy hogy tompa vagy görcsös - esetén menjünk orvoshoz. Van, hogy egy daganat okoztafájdalomkisugárzik más területekre, a tüdőcsúcsban lévő rák például a vállba, szembe, a vese- vagy heredaganat a derékba, a májrák övszerűen a bordák alá, a méhnyakrák a kismedencébe, lábakba (ödémát is okozhat!).

Köhögés, nehéz légzés, fulladás

Náthaszezonban sem érdemes legyinteni, ha hetekig nem múlik el a "megfázás" vagy vissza-visszatér a tüdőgyulladás, a véres köpet okát pedig minden esetben haladéktalanul ki kell vizsgálni.

Problémák a széklettel

Fontos jel lehet, ha megváltoznak a székletürítési szokások: szorulás vagy hasmenés jelentkezik akár váltakozva, más lesz a széklet mennyisége, állaga, friss vagy alvadt vér, nyák található benne. Ezek a tünetek utalhatnak aranyérre, de emésztőrendszeri daganatra is. A hasmenésnek is számtalan oka lehet. Gyakran egyetlen nap alatt magától is elmúlik, gyakran valamilyen betegség mellékhatása.



Étvágytalanság, fogyás

Mindenképpen ki kell vizsgálni az indokolatlan testsúlyvesztést. A nehezített nyelés (néha rekedtséggel, nehézlégzéssel, gombócérzéssel a torokban párosulva) többek közt gégedaganatra utalhat.

Vérszegénység, sápadtság, gyengeség

A fenti tünetek többek között vastagbélrákra is utalhatnak.

Gondok a vizeléssel

Gyakori vizelés vagy épp ellenkezőleg, a vizeletürítés zavara: prosztata- vagy vesegondokra utalhat. A véres vizelet mindig kivizsgálásért kiált! Figyelmeztető jel lehet egy kikezelhetetlenfertőzésis (hólyaghurutnak látszik, de nem az).

"Indokolatlan" láz

A daganatos betegségek egyik fontos tünete a látszólag indokolatlan láz és hidegrázás.

Magas vérnyomás

Vesedaganat is okozhatja a magas vérnyomást.

Emésztési zavarok: puffadás, hányás

Petefészek-, hasnyálmirigy- vagy vesedaganat is lehet a háttérben.

Vesedaganat is állhat a hasfájás és emésztési zavarok mögött.

Rendellenes vérzés

Nőgyógyászati vizsgálat szükséges, a női nemi szervek daganatai gyakran borítják fel a ciklust, vagy okoznak "ok nélküli" vérzéseket.

Nyirokcsomók megnagyobbodása

Mindig fontos jel, hisz szervezetünk védelmi bástyáiról van szó. Hererák esetén például a lágyékban válnak tapinthatóvá, mellrák esetében a hónaljban nagyobbodhatnak meg.

Sárgaság

Máj- illetve hasnyálmirigyrák is okozhatja.

Különös jelek a bőrön

Nem gyógyuló sebek, fekélyek, megváltozott színű, formájú festékes anyajegyek a bőrön: menjünk bőrgyógyászhoz!

Tapintható csomók

Leggyakrabban a mellben fordulnak elő, minden esetben tisztázni kell az eredetüket.