Hogyan alakul ki a tüdőgyulladás?

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2016. október 25. 14:49 Módosítva: 2019. december 1. 11:18

A tüdőgyulladásnak sok változata van, és általában nem is egy kórokozó okozza. A magas lázzal és köhögéssel járó betegség két hétig is tarthat, sőt halálos is lehet.

