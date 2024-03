A rák kiújulásától is védhet a kávé

Napjainkban a kolorektális daganatok mintegy 30 százaléka kiújul a kezelést követően – írja a ScienceAlert. Ennek tükrében biztatóak annak a hollandiai tanulmánynak az eredményei, amely az International Journal of Cancer című folyóiratban jelent meg a közelmúltban. A kutatók összesen 1719 – vastag- vagy végbéldaganattal kezelt – onkológiai beteg adatait vették fel és elemezték ki az európai országból. Mindebből kirajzolódott, hogy azok körében, akik legalább naponta két csésze kávét ittak a mindennapokban, számottevően ritkábban jelentkezett relapszus. Mi több, esetükben a korai halálozás kockázata is alacsonyabbnak mutatkozott.

A kávézás a kolorektális rákok kiújulásának veszélyét is segíthet csökkenteni. Fotó: Getty Images

Egészen pontosan azt a megfigyelést tették a holland kutatók, hogy azoknál a rákbetegeknél, akik napi legalább öt csésze kávét fogyasztottak, a kezelést következő hat év során 32 százalékkal – tehát mintegy harmadával – kisebb arányban újult ki betegségük, mint azoknál, akik kevesebb mint két csészével élénkítették csupán magukat napról napra. Ezenkívül napi három-öt csésze kávé a bármilyen okból hat éven belül bekövetkező halálozás 29 százalékos rizikócsökkénésével volt kapcsolatba hozható, összehasonlítva a napi két csészénél kisebb fogyasztással. Ugyanakkor ez utóbbi tekintetben öt csésze felett már nem lehetett további előnyöket kimutatni.

A rendszeres kávézás egy korábbi amerikai tanulmány szerint segíthet csökkenteni nőknél a méhtesti, férfiaknál a prosztatarák kialakulásának kockázatát.

Érdemes leszögezni, hogy csupán egy megfigyeléses kutatásról van szó. A tanulmány szerzői is elismerik, hogy nem tisztázott, milyen mechanizmusokon keresztül csökkentheti a kávéfogyasztás a kolorektális daganatok kiújulásának veszélyét. Ezzel együtt fontos felfedezésről van szó, annál is inkább, mert a témában eddig csupán egyetlen korábbi tudományos munka született. Akkor a kutatók nem találtak kimutatható kapcsolatot a kávézási szokások és a vastagbélrák kiújulási kockázata között. Lényeges különbség azonban, hogy míg a korábbi tanulmányban kizárólag előrehaladott, harmadik stádiumú daganattal küzdő betegeket vizsgáltak, addig a holland csoport korai stádiumban kezelt betegeket is bevont a vizsgálatba.