A kávé újabb pozitív hatása

Napi 4-6 csésze kávé a nőknél a méhtest, férfiaknál a prosztata rákos elváltozásait előzheti meg. A hatást koffeinmentes kávé esetében ugyanúgy tapasztalták, ami arra utal, hogy a jelenségnek nincs köze a koffeinhez – derült ki a Harvard Egyetem kutatásából, melyben 117 ezer önkéntes vett részt.

Habár sokan igyekeznek mérsékelni az élénkítő ital fogyasztását, mert kedvezőtlenül befolyásolhatja a vérnyomást, úgy tűnik, vannak azért előnyei is. A kutatócsoport 67 ezer nő kávézási szokásait vizsgálta, a résztvevőket 20 éven keresztül követték nyomon. Kiderült, hogy akik 4 csészénél többet fogyasztanak el egy nap, azok közül 25 százalékkal kevesebben betegedtek meg méhnyálkahártya-rákban. A férfiak közül 50 ezren vettek részt a kutatásban. Náluk napi 6 csésze esetén már 18 százalékkal csökkent a prosztatarák kockázata, ebből is legerősebben a leghalálosabb változaté.

Ugyanezt találták a koffeinmentes változat esetében is, de a tea nem bizonyult hatékonynak. Az is kiderült, hogy nemtől függetlenül a rendszeres fogyasztók körében kisebb a kockázata a 2-es típusú cukorbetegségnek, az epekőnek, a vastagbélráknak, sőt a Parkinson-kórnak is.

A kávé jó hatással van az inzulinszintre. Fotó: Getty IMages

A kutatók szerint sok oka lehet az eredménynek. Az egyik feltételezés szerint a kávé jó hatással van az inzulinszintre. Korábbi kutatások már kapcsolatba hozták az inzulinszintet a tumornövekedéssel, a kávé pedig jótékonyan befolyásolhatja ezt a jelenséget. Javíthatja a glükóz feldolgozását is, tartalmaz gyulladáscsökkentő és antioxidáns összetevőket is, melyek mind szerepet játszanak a daganatok keletkezésében.

A kutatók azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy ne minden adagba kerüljön cukor és tejszín, mert ez rengeteg extra kalóriát jelent, az elhízás pedig kioltaná az előnyöket.