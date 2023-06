Óriási siker: Európa-bajnokok a magyar cukorbetegek

2013 után idén ismét aranyéremmel zárta az Európa-bajnokságot a magyar cukorbeteg-futsalválogatott. A Hevesi Tamás vezette nemzeti együttes a döntőben 3-1-re győzött a hazai pályán játszó lengyelek ellen. A tornát három év kihagyás után kilenc ország csapatának részvételével rendezték meg, hogy bizonyítsák: a sport mindenkié.

Ismét Európa-bajnok a magyar cukorbeteg-futsalválogatott. Forrás: Hevesi Tamás official site

A magyar válogatott március óta megújult lendülettel készült az idei tornára azzal a céllal, hogy az eddigi négy ezüst, valamint egy aranyérem után idén ismét a legjobb lehessen.

Magyarként most másképpen dobog a szívünk, hiszen tíz éve nyertük meg legutóbb az Európa-bajnokságot, és most itt, Varsóban a magyar diabétesz futsalválogatott ismét megnyerte az Eb-t. Hihetetlen ezt átélni, büszke vagyok a játékosaimra. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki szurkolt nekünk, hitt bennünk. Köszönöm, hogy ismét itt lehettem, és ezt a megtiszteltetést átélhettem a saját játékosaimmal karöltve” – mondta Hevesi Tamás, a válogatott edzője.

Magyart választottak a bajnokság legjobb játékosának

Azonban nem a magyar csapat győzelme az egyetlen siker, amelyet elértek a válogatott tagjai. Sánta Attila, a nyírbátori NB1-es futsalcsapat tagja lett a DiaEuro 2023 legjobb játékosa. „Azt gondolom, hogy a pályán és azon kívül is egy remek csapat gyűlt össze, meccsekről meccsekre tudtuk egymást segíteni. Leírhatatlan ez az érzés, amelyet ez a pár nap nyújtott. A többiek már megéltek több nagy sikert, nekem ez a legelső, amely rögtön álomszerű. Szavakkal el sem lehet mondani, hogy mit érzek most” – mondta Sánta, akinél februárban diagnosztizálták a cukorbetegséget, és március óta oszlopos tagja a magyar keretnek.

Mekkora bajt okozhat, ha kihagyunk egy inzulininjekciót?

Nagy felháborodást keltett nemrégiben, hogy az olimpiai bajnok teniszező, Alexander Zverev nem adhatja be magának a pályán inzulininjekcióját, annak ellenére, hogy 1-es típusú cukorbetegségben szenved. De vajon mit okozhat pontosan, ha valaki kihagyja az injekciózást, illetve mire kell figyelni, ha valaki inzulinterápia mellett aktívan, akár profi szinten sportol? Mutatjuk a szakértő véleményét.

A cukorbetegek életének is része lehet a sport

A 2012-ben indult DiaEuro célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő terápia, a gyakori vércukormérés, valamint a testmozgás fontosságára – mert bizony a szabályok betartásával a cukorbetegek életének is része lehet a sport. Az aktív életmód azonban a betegségmenedzsment oldaláról is kihívást okozhat az érintettek számára. A diabétesszel élőknek a hipoglikémia elkerülése érdekében a sport típusát, a vércukormérések időzítését, a meghatározott glükózcéltartományt, a táplálkozást, valamint az inzulin adagolását is szem előtt kell tartaniuk. Megfelelő bázisinzulin alkalmazásával, illetve kis odafigyeléssel azonban ők is teljes életet tudnak élni.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!