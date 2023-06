Mekkora bajt okozhat, ha kihagyunk egy inzulininjekciót?

Alexander Zverev német teniszező már 3 éves kora óta 1-es típusú cukorbetegséggel küzd, így folyamatos inzulinterápiára szorul. Bár az ATP-tornák alkalmával ebből nem is volt gond, hiszen a pálya szélén, a kispadon intézte el az injekciózást. Ám a francia Roland Garros teniszbajnokságon meggyűlt a baja a szervezőkkel, ugyanis közölték vele, hogy a pályán nem adhatja be magának az életmentő inzulint, mivel az „furán néz ki”, helyette ki kell mennie a mosdóba – olvasható a Cukorbetegközpont az ügy kapcsán kiadott egy közleményében.

A nem túl elfogadó megközelítésen túl ezzel a szabállyal az a legnagyobb baj, hogy a mérkőzés során mindössze két mosdószünet engedélyezett – a sportolónak viszont egy-egy hosszabb meccs alkalmával akár 4-5-ször is ki kellene mennie. Ráadásul – elmondása szerint – a második fordulóban, amikor az inzulint szúrta be magának, rányitottak és közölték vele, hogy csakis orvos adhatja be neki az injekciót. Ezt a teniszező szintén nem értette, hiszen kisgyerek kora óta ő intézi az inzulin beadását. Zverev – érthető módon – igencsak felháborodott a francia szervezők hozzáállásán. Ő ugyanis azon sportolók egyike, aki igazán a szívén viseli az cukorbetegséggel küzdők ügyét. Még egy alapítványt is létrehozott, hogy támogassa és bátorítsa a betegeket.

A gyerekeket pedig biztatni és támogatni szeretném, hogy aktív életmóddal és megfelelő preventív lépések meghozatalával elkerülhetik a diabéteszt” – nyilatkozta korábban az élsportoló.

Cukorbetegség, inzulin, sport

A cukorbetegség egyik kezelési formája az inzulinterápia. 2-es típusú diabétesz esetén ez a beteg állapota függvényében szükséges, ám 1-es típus esetén mindenképpen inzulininjekció alkalmazására van szükség. Az inzulin egy hormon, amely szabályozza a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok anyagcseréjét, illetve segíti a vércukor beépülését a sejtekbe. Hiányában a sejtek éheznek, a glükóz pedig felhalmozódik a vérben. Az 1-es típusú cukorbetegség egy autoimmun betegség, amely során az immunrendszer tévesen a hasnyálmirigy inzulintermelő béta-sejtjeit támadja. Emiatt nem vagy csak nagyon kis mennyiségben termelődik inzulin, így a hormont a betegeknek naponta többször is pótolniuk kell.

Ha valaki aktívan sportol, még fokozottabban figyelnie kell a vércukorszintjére. Fotó: Getty Images

A cukorbetegség terápiájának legfontosabb pillérei közé tartozik a rendszeres testmozgás is, mivel ez a többi között segít optimalizálni a vércukorszintet. Ha pedig valaki aktívan – sőt, akár versenyszerűen – sportol, akkor még fokozottabban fontos, hogy optimális tartományban legyenek az értékei. Ugyanis a fokozott fizikai – és lelki – igénybevétel miatt könnyebben kerülhet ki a vércukorszint a referenciatartományból, ez pedig rosszullétekhez vagy akár eszméletvesztéshez is vezethet.

Éppen ezért a sportolóknak nagyon szorosan kell tartaniuk az orvos által meghatározott kezelési tervet, mivel mind a hipoglikémia (kórosan alacsony vércukorszint), mind a hiperglikémia (kórosan magas vércukorszint) nagy problémákat okozhat. A diabetológusok emellett a sűrű vércukormérést is javasolják az edzések és mérkőzések előtt, közben és után is – ha pedig szükséges, természetesen korrigálni is kell az értéket a megfelelő terápiával.

A megfelelő mennyiségű inzulin pótlása azért is fontos, mert ha a vércukorszint 15mmol/l fölé kúszik, akkor nem lehet intenzív mozgáshoz hozzákezdeni: előtte csökkenteni kell a vércukorszintet, vagyis meg kell várni, hogy 12mmol/l vagy annál kevesebb legyen. Fontos tudni, hogy ha a vércukorszint rendkívüli módon megnő (akár a nem megfelelő inzulinterápia miatt), akkor mérgező melléktermékek (ketonok) keletkeznek és halmozódnak fel, és ha ez kezeletlen marad, akkor annak igen komoly következményei is lehetnek (a ketoacidózis életveszélyes is lehet).

A sportolóknak számolniuk kell azzal is, hogy a versenydrukk miatt az olyan hormonok szintje is megemelkedik, mint az adrenalin és a kortizol. Ezek a hormonok pedig erősen befolyásolják a glükóz kibocsátását és csökkentik az inzulin hatásosságát, így ez könnyen a vércukorszint ingadozásához vezet” – magyarázta dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

A szakértő hozzátette, hogy a verseny napján általában intenzívebb ellenőrzésre, gyakori vércukormérésre és ha szükséges, az értékeknek megfelelő inzulin adására van szükség. Amikor valaki sportol, fontos figyelembe venni a mozgás időtartamát és intenzitását, valamint az inzulinadás és az étkezés idejét is. Tehát egy igen összetett feladatról van szó, amely minden esetben személyre szabott.

Hasznos tanácsok inzulinterápián lévő versenysportolóknak

Túl alacsony és túl magas vércukorszint esetén ne kezdj neki a mozgásnak!

Megfelelően összeállított, speciális diétát kövess, dietetikus segítségével! (Ilyenkor ugyanis – a nagyobb fizikai igénybevétel miatt – nem az általános cukorbeteg-diétát kell követni. A szénhidrát mennyiségét és típusát mindig az adott sporttevékenységhez kell igazítani, így ez minden esetben egyéni.)

Versenyek előtt egyeztess diabetológusoddal az inzulinkezelésről!

Mindig legyen nálad szőlőcukor, snack, üdítő és glukagoninjekció, hipoglikémia esetére!

A verseny napján szorosabban ellenőrizd a vércukorszintedet!

A szakember kiemelte, hogy megfelelő szabályokkal a versenyport és az 1-es típusú cukorbetegség összeegyeztethető. A legfontosabb, hogy a beteg szigorúan tartsa magát a terápiához, valamint szorosan együttműködjön a diabetológusával és dietetikusával – főleg versenyidőszak során.

