Ezért lehetnek veszélyesek a vércukormérő okosórák

A szervezet szerdai közleménye hangsúlyozza: mindeddig egyetlen hasonló okoseszköz sem kapott forgalmazási engedélyt gyógyászati segédeszközként az Egyesült Államokban. Fontos hangsúlyozni, hogy itt nem azokról a készülékekről van szó, amelyek egy bőrbe ültethető szenzor és egy ahhoz kapcsolt applikáció segítségével jelenítik meg a felhasználó vércukorszintjét egy külső eszközön, jellemzően okostelefonon. Kifejezetten azok ellen a marketingüzenetek ellen lép fel most az FDA, amelyek azt sugallják, hogy bármilyen bőrön viselhető eszköz képes lenne a bőr átszúrása nélkül monitorozni a vér glükózkoncentrációját.

Kecsegtető marketingjük ellenére sem szabad egyelőre megbízni a vércukormérő okosórákban. Fotó: Getty Images

Mint azt a Reuters hírügynökség írja, különböző márkanevek alatt számos gyártó forgalmaz egyébként ilyen jellegű okoseszközöket. Fontos azonban leszögezni, hogy a pontatlan vércukormérésnek komoly következményei lehetnek a cukorbetegség kezelésében. Például a beteg a rossz mérési adatok láttán túladagolhatja az inzulint, ami rövid úton a vércukorszint bezuhanásához, hipoglikémiához vezethet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy – az FDA javaslatát követve – csak az egészségügyi hatóságok által hitelesített, igazoltan megbízható vércukormérő eszközt használjanak a betegek.

Dr. David Klonoff kaliforniai endokrinológus az AP hírügynökségnek nyilatkozva arról beszélt, több vállalat is dolgozik azon, hogy kifejlesszenek olyan nem invazív vércukormérő megoldásokat, amelyek zöld utat kaphatnak az FDA-től. Klonoff maga is 25 éve dolgozik a technológia kutatásában, de meglátása szerint a például a pulzust és a véroxigénszintet is mérő okosórák, okosgyűrűk egyelőre nem elég pontosak a vércukorszintmérés terén. Hasonlóképpen nem kellően kifinomultak egyelőre azok a módszerek sem, amelyek testfolyadékokból, például könnycseppekből, izzadságból vagy nyálból mérik fel a vércukorszintet. „Ez komoly kihívás, de hiszem, hogy egy ponton lesz legalább egy tudós vagy mérnök, aki képes lesz megoldani” – tette hozzá.