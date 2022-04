A cukorbetegség tünetei férfiaknál

Az alábbi panaszok esetén érdemes orvoshoz fordulni, hiszen könnyen lehet, hogy cukorbetegség áll a háttérben.

Gyakori vizelés

A magas vércukorszint egyik leggyakoribb tünete. Egy átlagos ember napi 4-7 alkalommal vizel, a folyadékbevitelétől függően. Ha ennél jóval sűrűbben kell mennünk, illetve gyakran ébredünk vizelési ingerre éjszakánként, akkor ez cukorbetegséget is jelezhet.

Vizelési problémák

Cukorbetegséget jelezhetnek a vizeletvisszatartási nehézségek is. Ilyenkor a magasvércukorszinthatására meggyengülnek a húgyhólyag körüli izmok. Tapasztalhatunk még hirtelen, nagyon sürgető vizelési ingert is, ilyenkor a húgyhólyag funkciói károsodnak.

A többi között merevedési zavarok is jelezhetik a cukorbetegséget férfiaknál. Fotó: Getty Images

Erekciós zavarok

Kutatások szerint a férfiak, különösen a 45 év alattiak esetében nagyon gyakran lehet a cukorbetegség korai tünete is. Oka, hogy az állandósult magas vércukorszint károsíthatja a péniszben futó ereket és idegeket. Tünet lehet továbbá a retrográd ejakuláció is, amelynek a hátterében szintén idegi károsodás állhat.

Kimerültség, letargia

Ha szokatlanul fáradtnak, rosszkedvűnek érezzük magunkat minden különösebb ok nélkül, az is jelezheti, hogy vércukorszintünkkel nincs minden rendben. Az energiavesztés, hangulatingadozás oka, hogy nem megfelelő a szervezet inzulinszintje.

Állandó szomjúság

Mivel a szervezet a felesleges cukrot vizeletürítéssel távolítja el, a cukorbetegek gyakran érzik extrém módon szomjasnak magukat. Ha látványosan megnő a folyadékigény minden különösebb ok nélkül, akkor a betegség jelenlétére utalhat. Jel lehet még a csillapíthatatlan éhségérzet is, ilyenkor a glükóz nem jut el a sejtekhez, az agy pedig étkezések után nem érzékeli, hogy jóllaktunk. A váratlan, néhány hónap alatt történő súlyvesztés is utalhat cukorbetegségre.

Forrás: care2.com