Új remény a halbőrbetegségben szenvedőknek

Peyton Fleagle még csecsemő volt, amikor szülei először észrevették, hogy a bőrén viszkető pikkelyek jelennek meg. Ezek a különös bőrtünetek rövid idő alatt a gyermek testének 95 százalékát ellepték, a bőrgyógyászok pedig az ichthyosis nevű betegséget diagnosztizálták nála. A massachusettsi gyermek azóta 12 éves lett, a halbőrbetegségnek is hívott tünetegyüttessel azonban még mindig küzd. Ez azonban a Yale Egyetem honlapjának beszámolója szerint hamarosan megváltozhat, hála egy nemrég kifejlesztett gyógymódnak.

Új kezelés adhat reményt az ichthyosisban szenvedőknek

Az ichthyosis egy 28 tünetegyüttesből álló betegségcsoport összefoglaló neve, melyek közös jellegzetessége, hogy a bőr megvastagszik, kiszárad, repedezetté, halpikkelyhez hasonlóvá válik. Az esetek nagy részében a tünetek 3 hónapos és 5 éves kor között jelentkeznek először. Egyes típusai gyakoribbak, más fajtái extrém ritkának számítanak. A leggyakoribb változat, az ichthyosis vulgaris egyes statisztikák szerint minden 250-edik embert érinti, hátterében pedig genetikai okok húzódnak. Második leggyakoribb pedig az X kromoszómához kötött ichthyosis, amely csak férfiaknál jelentkezik, 5-6000-ből egyet érint. A massachusettsi fiatal, Peyton is a betegség ezen formájában szenved.

A halbőrbetegségnek is hívott ichthyosis az egész bőrfelületet érintheti. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Súlyosságától függően a tünetek is változatosak lehetnek: egyeseknél csupán kisebb bőrfelület érintett, amelyen viszketés és enyhébb bőrpír jelentkezik. Sokaknál azonban az ichthyosis mindennapos problémát jelent. A betegség jelenleg nem gyógyítható, így a kezelések elsősorban a tünetek enyhítését és a száraz bőr hidratálását célozzák. Súlyosabb esetben naponta többször is kenegetni kell az érintett bőrfelületet gyulladáscsökkentő és bőrt tápláló készítményekkel, a legtöbb igazán hatékony gyógymód ugyanakkor csak rövid ideig használható az erős mellékhatások veszélye miatt.

A Yale kutatói egy lehetséges új gyógyszer tesztelését végzik jelenleg is, amely reményeik szerint fordulópontot hozhat a betegség eddigi problémás kezelésében. A terápia célja, hogy normalizálja a bőrsejtek termelődését és működését, ami gátat szabhat a hiperaktív bőrtermelődésnek és az elszarusodásnak. A készítményt Peyton is sikeresen használta, édesanyja szerint a bőrtünetei szinte varázsütésre megszűntek, és a fiú szerint az állandó viszketés is teljesen elmúlt.

Nem gyógymód, de tünetmentessé tehet

Christopher Bunick, a Yale bőrgyógyász docense és az új kezelés klinikai vizsgálatainak vezető kutatója szerint más emberek is hasonló tapasztalatokról számoltak be a készítmény használatát követően. Hangsúlyozta ugyanakkor: ez a készítmény sem biztosíthat teljes gyógyulást, sok beteget azonban tünetmentessé tehet, vagy jelentősen csökkentheti a panaszaik intenzitását.

A klinikai vizsgálatok eredményeiről az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia (JAAD) folyóiratában is beszámoltak. Az első vizsgálatba 19 beteget vontak be, és megállapították, hogy a készítmény biztonsággal, jelentős mellékhatások nélkül alkalmazható. A második tanulmányba már 33 beteget vontak be, és ezúttal a készítmény hatékonyságát mérték fel. Az eredmények szerint a különböző stádiumú betegek mindegyikénél jelentősen enyhültek a bőrpanaszok és javult a betegek életminősége a kezelés hatására.

