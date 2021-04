Hordjunk maszkot! De hogyan védjük a bőrünk?

A maszk okozta elváltozások megjelenése elsősorban az adott bőrtípustól, valamint attól függ, hogy a maszk milyen anyagból készült, mennyire hosszan és rendszeresen kell viselnünk. A maszk alatt a hőmérséklet könnyen megemelkedik, a bőr felszíne nedvessé válhat, a faggyútermelése és a pH-értéke megnőhet, a kitágult pórusok pedig védtelenebbé tehetik a kórokozókkal szemben.

A folyamatos dörzsölés ráadásul önmagában is irritálhatja a bőrfelszínt, ezzel akár kellemetlen viszketést és kontakt ekcémát okozva.

A maszkkal fedett részen, elsősorban az állon vagy az állkapocs mentén megjelenő gyulladásos bőrpanaszoknak már nevet is adtak. A maskne - amelyet a mask+akne szavakból képeztek - kialakulása egészséges, problémamentes bőr esetén ugyan jóval kisebb, ám még ebben az esetben is észrevehetővé válhat az erőteljesebb zsírosodás és mitesszeresedés. A sérülékeny, érzékeny, irritált, pattanásos bőrnél jóval nagyobb valószínűséggel fordulnak elő problémák.

A gyakori maszkviseléssel együtt járó fokozott faggyútermelés megnövelheti a zsíros, korpával borított vörös területeket, és súlyosbíthatja a seborrhoás dermatitisz vagy a rosacea tüneteit is.

Újragondolt tisztálkodási szokások

Szerencsére elmondható, hogy a higiéniára való fokozott odafigyeléssel és a bőrrel való kiemelt törődéssel hatékonyan kezelhető, illetve megelőzhető a maskne jelenség. Ehhez azonban előfordulhat, hogy a korábban hatásos tisztálkodó- és bőrápoló szerek helyett más hatóanyagú készítményeket kell használni. Amennyiben szükséges, érdemes olyan micellás vízre vagy habzó gélre váltani, amely gyengéden, mégis hatékonyabban alkalmazható akár hosszú időn át tartó, rendszeres maszkviselés esetén is.

Az állandó maszkviselés az arcbőrünket is megviseli. Fotó. Getty Images

Választhatunk például olyan cink-glükonáttal és réz-szulfáttal dúsított termékeket, amelyek összetevőiknek köszönhetően tökéletesen megtisztítják a bőrt és növelik annak toleranciaküszöbét. A zsírosodásra hajlamos bőrre kifejlesztett micellás vizek könnyedén képesek eltávolítani a nap folyamán, a maszk alatt felhalmozódott szennyeződéseket úgy, hogy közben tiszteletben tartják a bőr barrierjét, azaz a természetes hidro-lipid réteg egyensúlyát. A micellás vizek az izzadságtól és a faggyúfeleslegtől való megszabadulás mellett teljes körű védelmet nyújtanak még a legérzékenyebb bőr számára is.

Ápolás és hidratálás

A reggeli és az esti arctisztítás utáni következő lépés a hidratálás. Fontos, hogy a reggeli bőrápolási rutinnál, a maszk felvétele előtt legalább fél órával használjuk a hidratálókrémeket.

A maskne megelőzése és kezelése érdekében törekedjünk mindig az egyensúlyra: részesítsük előnyben az olyan termékeket, amelyek nyugtató és hidratáló hatásukkal ápolják bőrt, ugyanakkor a különböző bőrgyógyászati problémák kialakulását is hatékonyan megakadályozzák. A megfelelő nappali hidratálókrém mindig könnyű és nem tömíti el a pórusokat, míg a gazdagabb összetevőjű készítményeket az esti tisztálkodást követően érdemes használni.

A glicerintartalmú krémek akár 12 órán keresztül is hidratálják a bőrt, valamint olyan termékek is elérhetőek, amelyek célzottan csökkentik az irritációt, csillapítják a kipirosodást, ápolják a gyulladt pattanásokat, és segítenek kialakítani a bőr egészséges faggyúösszetételét. Ne feledkezzünk meg a bőrápolás szempontjából is fontos gyakori, alapos kézmosásról sem, hiszen a maszk fel-le vétele közben az arcbőrünket is megérintjük. Bőrgyógyászati szempontból is nagy hangsúlyt kell fektetni az eldobható maszk négy óránként való cseréjére, illetve a szövetmaszkok napi szintű, gyengéd mosószerrel való tisztítására. Amikor pedig lehetőség van rá - azaz nem ütközik járványügyi korlátozásokban - hagyjuk, hogy az arcbőrünk maszk nélkül, szabadon lélegezhessen.