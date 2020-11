Dehidratált vagy száraz bőr: ezek a különbségek

Bőrünk állapota és típusa az idő múlásával az életkori sajátosságoknak, a genetikai hajlamnak, a testi és lelki tényezőknek, valamint a környezeti és életmódunkkal járó hatásoknak köszönhetően folyamatosan változik. Éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk vele, mikor milyen bőrproblémákkal küzdünk, hogyan kezelhetjük ezeket és gondoskodhatunk róla megfelelően. Bőrünk ugyanis szervezetünk első védelmi vonala, állapota nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi kérdés is.

Most akkor vízhiányos vagy száraz a bőrünk?

Testünk 50-60 százaléka víz, ennek egy része - körülbelül 15 százaléka - bőrünkben, egész pontosan az irha réteg mélyén koncentrálódik. Elpárolgását a bőr szarurétegének felületén található vízből és lipidekből álló hidrolipid réteg akadályozza meg. Ha ez a védőréteg megsérül, akkor egyrészt a kórokozók is könnyebben bejuthatnak szervezetünkbe, másrészt bőrünk nem tudja megtartani nedvességét, és kiszárad. Ilyenkor alakul ki a száraz bőr. A vízhiányt, vagyis a dehidratációt ezzel szemben a bőr víztartalmának nagyrészt vízmegkötési problémák miatti csökkenése okozza.

Bőrtípust tekintve normál, zsíros, száraz és vegyes (kombinált) bőrt különböztetünk meg. Minden bőrtípusnál jelentkezhet dehidratáltság, ez ugyanis egy átmeneti állapotot, ami megfelelő vízpótlással, vagyis bőséges, legalább napi 1,5 liternyi folyadék elfogyasztásával, és a megfelelő kozmetikai termékek használatával visszafordítható. A száraz bőrtípussal járó problémák ezzel szemben nehezebben kezelhetőek, és tartósan fennállhatnak (krónikusak).

A vízhiányos és a száraz bőr tünetei

A dehidratált állapotot jelző tünetek sokban hasonlítanak a száraz bőrrel járó szimptómákhoz: mindkettő azzal jár, hogy a bőr elveszíti természetes ragyogását, fakó és élettelen lesz, emellett érzékeny és feszül. A vízhiányos bőrre emellett jellemző, hogy tisztítás után viszketni és hámlani kezd. A száraz bőr ennél jóval több kellemetlenséggel járhat: rendszerint pirosság, viszketés, hámlás jelentkezik, elmélyülhetnek az apróbb ráncok, a bőr felszíne egyenetlen lesz - érdes -, gyakran berepedezik, vagy száraz foltok jelennek meg rajta és olykor-olykor begyullad. (Mindezekekcémakialakulásához is vezethetnek). A testszerte jelentkező tünetek súlyosságától függően száraz, nagyon száraz és durva, nagyon száraz bőrről (pre-atópiás xerózis) szokás beszélni. A száraz bőr télen különösen látványos lehet egyes testtájakon, például a kezeinken.

Milyen tényezők okozhatják a vízhiányt és a száraz bőrt?

A dehidratáltságot számos külső, vagyis környezeti tényező - hideg levegő, UV-sugárzás, szél, légszennyezettség - okozhatja, emellett az életmódunkkal járó káros szokások, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás is hozzájárulnak kialakulásához. Ahogy lelki és fizikai tényezők - fáradtság, stressz, érzelmi megterhelés - és a nem megfelelő, például szárító, vagy zsíros kozmetikumok használata, vagy bizonyos gyógyszerek szedése is. A száraz bőr kialakulásában viszont olykor a genetikai tényező játssza a legnagyobb szerepet: néhányan már születésüktől kezdve száraz bőrrel küzdenek. Ez az úgynevezett veleszületett vagy szisztémás szárazság. Emellett külső hatások, orvosi kezelések és különféle betegségek, mint az atópiás ekcéma, a pikkelysömör, a cukorbetegség, vagy apajzsmirigyrendellenességek is okozhatják, ahogy tápanyaghiány is.

Pattanások a száraz bőrön?

A száraz bőrre kevésbé jellemző a pattanásképződés. Ha úgy érezzük, hogy bőrünk nagyon húzódik, mégis gyakran jelennek meg rajta pattanások vagy mitesszerek, jó eséllyel "csak" dehidratáltsággal küzdünk. Aknék ugyanis a dehidratált bőrön is keletkezhetnek, ha ugyanis csökken annak víztartalma, akkor szervezetünk úgy igyekszik kompenzálni ezt, hogy fokozza a faggyútermelést. Így viszont nagyobb eséllyel záródik el a faggyúmirigyek kivezető nyílása, ahol a felszaporodó baktériumok gyulladást okozhatnak.

Mit jelent a megfelelő bőrápolás?

A célzottan vízhiányos bőrre kifejlesztett hidratáló készítmények arra szolgálnak, hogy segítsenek visszaállítani a bőr természetes nedvességtartalmát (fokozzák a bőr belső vízellátását), illetve megkössék a nedvességet a felsőbb rétegekben, hogy az minél tovább feszes és hidratált maradjon. A száraz bőr esetében olyan termékek használata ajánlott, ami segít helyreállítani a természetes hidrolipid réteget, csökkenti a viszketést és megnyugtatja a feszülő bőrt.

Ha a száraz bőr állandó kellemetlenséget okoz, vagy esetleg régóta küzdünk az erre utaló tünetekkel, de még nem jártunk orvosnál, így nincs pontos diagnózis róla, mindenképpen érdemes bőrgyógyászhoz fordulni, mert komoly betegséget - például cukorbetegséget, pajzsmirigy-alulműködést, vagy akár vesebetegséget is - jelezhet.