Az irhában található faggyúmirigyek a szőrtüsző kivezető nyílása mellett helyezkednek el, és abba ürítik váladékukat, a faggyút, amely megvédi és rugalmassá teszi a bőrt, bezsírozza a szőrzetet. Pattanások akkor jönnek létre, ha a faggyúmirigyek kivezető nyílása valamiért eltömődik, és be is gyullad. A pattanásos bőr vagy akné általában serdülőkorban jellemző, de van, aki 30 fölött is ezzel a zavaró jelenséggel küzd.

Többféle megjelenési forma létezik

A pattanásnak többféle megjelenési formája van. Ha az összegyűlt faggyú érintkezésbe lép a levegő oxigénjével, fekete mitesszerről beszélünk. Létezik fehér mitesszer is, amelyet szaruréteg fed, ezért nem tud kiürülni. A gyulladásos mitesszerek, azaz pattanások (papulák) között vannak gennyes pattanások (pustulák), csomók (nodusok) - amikor a gyulladás nagyobb területre terjed ki, és még ennél is kiterjedtebb gyulladást jelző hólyagok (cysták).

Tele vagyok pattanással. Zsíros a bőröm? Fotó: iStock

Azt a nem fertőző bőrbetegséget, amely során pattanások alakulnak ki, aknénak nevezzük, amelynek - súlyosságától függően - három fázisát különböztetjük meg. Az elsőben megszaporodik a mitesszerek száma, ám gyulladásnak szinte nincsen nyoma. A második súlyossági fokozatban a mitesszerek mellett fájdalmas, gyulladt csomók tűnnek fel az arcon, és hólyagok is megjelenhetnek. A harmadik, legsúlyosabb fokozatnál a gyulladt, fájdalmas csomók gennyel telnek meg.

Zsíros a bőröm?

A pattanások kialakulásában nagy szerepe van a bőrtípusunknak. Ha zsíros, problémás a bőrünk, szinte biztosra vehető, hogy zavaró, kisebb-nagyobb pöttyökkel kell megküzdenünk, amelyek az arc mellett a nyakon, a vállakon, a mellkason és a háton is egyaránt kialakulhatnak. Azok is "veszélyeztetettek", akiknek kombinált a bőrtípusuk, ilyenkor azonban a bőrhibák kifejezetten a T vonalon, az arc közepén, a homlokon, az orron és az állon koncentrálódnak. Ez a rész ugyanis zsírosabb, míg a többi akár normál és száraz is lehet. A zsírosságot egyébként az évszak is befolyásolhatja: nyáron általában a szokásosnál zsírosabb a bőr állapota, míg télen valamivel szárazabbá válik.

Tudta? Bár sokat számít, kinek milyen a bőrtípusa, jó, ha tudjuk, hogy a fokozott pattanásosodás bizonyos betegségekre is figyelmeztethet. Ha megbillen a hormonrendszer egyensúlya - például különféle endokrinológiai betegségek, esetleg diabétesz esetén -, kifejezetten gyakori tünet a kisebb-nagyobb piros pöttyök megjelenése. Ezenkívül érdemes az emésztőrendszer irányába is vizsgálódni, az arc ugyanis rögtön jelzi, ha a gyomrunkkal, a bélrendszerünkkel gondok adódnak. A máj túlterheltségét nemcsak a pattanások, de a túlzott zsírosodás, kipirulás is jelezheti, ha pedig a vesék nem működnek megfelelően, szintén előfordulhatnak bőrhibák.

A bőrhibák kialakulásának hátterében elsősorban a fokozott faggyútermelés áll, ami zsírossá, olajosan fénylővé teszi a bőrt, és nem hagyja lélegezni azt. A túl nagy mennyiségű faggyú miatt ráadásul az elhalt hámsejtek nem képesek leválni a bőrfelszínről (ezt nevezzük hiperkeratózisnak, vagyis a bőr rendellenes megvastagodásának), és a faggyúval összekeveredve megrekednek a pórusokban, majd eltömítik azokat, előkészítve a terepet a mitesszerek, pattanások kialakulásának. Az eltömődött pórusokban bizonyos baktériumok is elszaporodhatnak, ami kedvez az akné megjelelésének.

Bár a pattanások feltűnése rendkívül bosszantó lehet, azért ennek a bőrtípusnak is van előnye: lassabban öregszik, és a többihez viszonyítva ellenállóbb is, kevésbé érzékeny a külső behatásokkal szemben.

Ne dőljünk be a tévhiteknek!

A pattanásos bőr kezelésével kapcsolatban rengeteg tévhit forog közszájon. Ilyenek a pattanások leszárítását szorgalmazó tanácsok, amelyeket ha megfogadunk, csak még tovább növeljük a faggyútermelést - ez a bőrtípus ugyanis így reagál a szárító hatású készítményekre. A helyi kezelés sem hatásos, mert ha csupán egy-egy bőrhibával foglalkozunk, nem akadályozzuk meg az újabbak kialakulását. Sőt! Bizonyos "helyileg ható" természetes szerek akár komoly károkat is okozhatnak: a fahéj vagy a teafaolaj például erősen allergizálhat, erről korábbi cikkünkben írtunk. Azt is felejtsük el, hogy a pattanásokat az arcunkat fedő koszréteg okozza, és állandó arctisztítással lehet ellenük védekezni: ez sajnos szintén növeli a faggyútermelést.

A félrekezelés amellett, hogy a tünetek súlyosbodásához vezethet, elősegítheti a zavaró hegek kialakulását, de egy-egy gennyespattanásakár el is fertőződhet - vegyük tehát nagyon komolyan az arcápolást ilyen esetben (is). Ha kell, egyeztessünk szakértővel! Ő összeállítja azoknak a készítményeknek a listáját, amik segítségével helyreállítható az egészséges faggyúműködés, és hatékonyan megelőzhető a bőrhibák megjelenése.