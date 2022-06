Tünetek, amelyek érelzáródásra utalnak

Hogyan vált ki trombózist az érelmeszesedés? Részletek itt.

Elzáródott erekre utalhat például, hogy a combunkban, a vádlinkban vagy a csípőnkben fájdalmat érzünk mozgás, sport közben. A tüneteket az okozza, hogy az érintett végtagba nem jut elég vér. Ilyenkor izomgörcsök is jelentkezhetnek. Afájdalomhelye egyben megmutathatja az elzáródás, illetve érszűkület helyét is.

Mellkasi fájdalom szintén felléphet csökkent vérellátás következtében - amely jelentkezhet szorítás, nyomás vagy égő érzés formájában, illetve úgy érezhetjük, mintha valaki ülne a mellkasunkon. A panasz általában olyankor jelentkezik, amikor mozgunk, sportolunk, vagy amikor valamilyen erős érzelmi hatás ér minket. Súlyos esetekben az elzáródás akár szívrohamot is okozhat.

Akár a deréktájon jelentkező fájdalom is lehet érelzáródás tünete. Fotó: Getty Images

Ha valamelyik oldalon átmeneti látászavart, látásvesztést tapasztalunk, akkor a nyaki erek elzáródására is lehet gyanakodni, mivel ezek biztosítják az agy, illetve a szemek vérellátását. A teljes elzáródás ezen a területen akár stroke-ot is okozhat, ezért ezzel a tünettel minél hamarabb orvoshoz kell menni.

Az alsó háti szakaszban érzett fájdalom szintén olyan tünet, amelyet érdemes komolyan venni, mivel ilyenkor is előfordulhat, hogy szintén vérkeringési zavarok állnak a háttérben. Egy kutatás szerint a fejlett országok népességének 10 százalékánál keletkezik előrehaladott elzáródás a hasi aortában 20 éves életkor előtt. A derék- vagy alsó háti fájdalom akár ennek a tünete is lehet.

A légszomj, nehézlégzés jelezhet koszorúér-elzáródást is. Ilyenkor a szív nem tud annyi vért keringetni, amennyire a testnek szüksége lenne. Néha a koszorúér-betegségeknek nincs is más tünete a nehézlégzésen és a szokatlan fáradtságon kívül, így ha ezt tapasztaljuk, mindenképpen forduljunk orvoshoz. Ugyancsak érelzáródás jele lehet, ha gyakran érezzük hidegnek a kezünket vagy a lábunkat, illetve a pulzusunk is gyenge a végtagokban.

Különösen azok figyeljenek a fenti tünetekre, akiknek magas a koleszterinszintjük vagy a vérnyomásuk, dohányoznak, illetve túlsúlyosak vagy elhízottak, mert ezek a tényezők mind növelik az érszűkület és az érelzáródás rizikóját.

Forrás: brightside.me