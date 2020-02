Szokások, melyek aranyérhez vezetnek

Túl sokáig ülünk a vécén

Sokan hajlamosak arra, hogy akár negyed órát vagy még többet is elüldögéljenek a vécén. Az ilyenkor felvett pozíció viszont szétválasztja a farpofákat, ráadásul minél tovább ülünk, annál több vér áramlik a végbél környékén található erekbe. Ez azaranyérbegyulladását okozhatja. A legjobb, ha azonnal felállunk, amint elvégeztük a dolgunkat.

Visszatartott széklet

Nagyon fontos, hogy amint megérezzük a székelési ingert, a lehető legrövidebb időn belül el is menjünk vécére. Ha ugyanis visszatartjuk, egyre több folyadék vonódik el a székletből, ami így bekeményedik, és vagy csak komolyabb erőlködés árán tudunk megszabadulni tőle, vagy székrekedésünk lesz. Az erőlködés aranyeret, végbélrepedést okozhat.

A rostszegény táplálkozás könnyen aranyerességhez vezethet

Túl sokat erőlködünk

A gyakori erőlködés tehát nagyon sokszor okoz aranyeret. Ilyenkor ugyanis túl nagy nyomás nehezedik a végbél környékén található erek falára, ezáltal megsérülhet az érfal, az aranyér pedig ki is záródhat. A legjobb, ha egy kis sámlit teszünk a lábunk alá székelésnél, mert az így felvett, guggoláshoz hasonló pozíció segít a székletnek könnyebben távozni, kihasználva a gravitáció erejét.

Alacsony rost- és folyadékbevitel

A túl kevés rostot és folyadékot tartalmazó étrend székrekedést, illetve a széklet bekeményedését okozhatja. Ez erőlködéshez vezet, amitől aranyerünk lehet. Ráadásul az ilyen jellegű táplálkozástól azanyagcsereis lelassul, puffadni fogunk, ezáltal a hasunk is megfájdulhat.

Edzőtermi hibák

Ha túl hirtelen emelünk túl nagy súlyt, az is aranyerességhez vezethet. Kerülendő minden olyan mozgás is, amely a medence izmainak túlerőltetésével járhat. Ilyenek a guggolások, főleg, ha súllyal végezzük, illetve a nem megfelelően kivitelezett hasizomgyakorlatok is.

