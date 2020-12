Napfény nélkül ez történik a szervezettel

Melyek a legsúlyosabb tévhitek a D-vitamin kapcsán? Részletek itt.

A kalcium mellett a D-vitamin is elengedhetetlen a csontjaink egészségének megőrzéséhez - írja a brightside.me. A D-vitamin hiánya rontja a kalcium felszívódását is, emiatt pedig a csontok meggyengülhetnek, csontfájdalom, izomgyengeség éscsontritkulásjelentkezhet. Megváltozhat a csontstruktúra, így deformitások alakulhatnak ki a csontszerkezetben. A lehetőségekhez mérten egy kevés napozás, valamint a D-vitamin és a kalcium táplálékkiegészítők formájában történő pótlása segíthet mindezen kockázatok kivédésében.

Télen érdemes minden adandó lehetőséget megragadni, hogy napfénnyel érintkezzünk. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Kutatások szerint a fényhiány, illetve az annak következtében fellépő D-vitamin-hiány fokozhatja a vastagbélrák kialakulásának veszélyét. Ezen felül a megfelelő D-vitamin-szint általánosságban is javíthatja a vastagbélrákos betegek túlélési esélyeit. A D-vitamin-szint vérből végzett laboratóriumi vizsgálattal egyszerűen meghatározható, így könnyen fény derülhet a hiányállapotra is, amely esetén érdemes orvos segítségét kérnünk a megfelelő pótlási módszerre vonatkozóan.

A modern életmód egyik következménye, hogy jóval kevesebb napfényhez jutunk, mint az elődeink, hiszen sokkal nagyobb arányban dolgoznak az emberek valamilyen zárt helyen, asztalnál, számítógép előtt, sőt, sokan még a pihenőidejüknek is csak egy elenyésző részét töltik a szabadban. A természetes fény hiánya megnöveli a depresszió kialakulásának veszélyét, így hangulatunk és kedélyállapotunk érdekében is érdemes minden lehetőséget megragadni arra, hogy a szabadban legyünk, különösen az egyébként is fényhiányos téli hónapokban.

Ezzel az olyan bőrbetegségek belobbanását is megelőzhetjük, mint a pikkelysömör, amelynek kezelésében az UV-B-sugárzás hatékony segítség lehet. Ugyanakkor érdemes fokozottan ügyelni arra, hogy fényvédelem nélkül ne töltsünk túl sok időt a napon, ugyanis az UV-sugárzás öregíti a bőrt, illetve fokozza a bőrrák kialakulásának kockázatát.

Az elsősorban napfény hatására termelődő D-vitamin a leptin nevű hormonnal együtt felelős a testsúly szabályozásáért. A zsírsejtekben termelődő leptin jelzi az agynak a jóllakottságot, de ha nem működik megfelelően, akkor sokkal gyakrabban fogjuk túlenni magunkat, ami hosszú távon hízást okoz. D-vitaminhoz a napfényen kívül olyan élelmiszerek fogyasztásával is hozzájuthatunk, mint a halak, a tojássárgája illetve a D-vitaminnal dúsított élelmiszerek, mint a tej, teljes kiőrlésű kenyér vagy narancslé.