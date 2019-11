Miért rosszabb télen a pikkelysömör?

A pikkelysömört súlyosbíthatják az érzelmi megrázkódtatások, a stressz, különböző bőrsérülések, kevés folyadékfogyasztás és egyes gyógyszerek szedése is. Télen azonban további tényezők is közrejátszhatnak abban, hogy a tünetek felerősödjenek: a hideg, szeles időjárás, az immunrendszert leterhelő fertőző betegségek, a fűtési időszak, a kevés napfény, illetve a vastag ruházat is.

Ne terheljük az immunrendszerünket

Bár a hideg időjárás miatt kénytelenek vagyunk több ruhát felvenni, azt nagyon is megválaszthatjuk, hogy ezek olyan anyagokból készüljenek, amelyek nem csak védik, de szellőzni is hagyják a bőrünket. Elsősorban a természetes összetevőjű anyagokat részesítsük előnyben, például pamutból vagy selyemből készülteket, amelyek nedvszívó képessége megfelelő és kevésbé irritáló hatásúak. Viseljünk kesztyűt, sapkát és sálat, lehetőség szerint kerüljük a gyapjú anyagból készült ruhadarabokat, vagy legalábbis figyeljünk arra, hogy ezek ne érintkezzenek közvetlenül a bőrünkkel. Tartsuk szem előtt a rétegesség elvét, így elkerülhetjük a túlöltözködést.

Apikkelysömör(psoriasis) a bőr fokozott elszarusodásával járó gyakorinak számító bőrbetegség. A tünetek sokszor látványos helyeken és méretekben jelennek meg: vörös pakkok és száraz, fehér lemezes hámlások jönnek létre a bőrön, amelyek az érintettek életét sokszor nagymértékben megkeseríthetik. Egy érintett mesél a mindennapokról.

A hideg időszakban megjelennek a szezonális vírusfertőzések, amelyek azáltal, hogy leterhelik az immunrendszerünket, a pikkelysömör tüneteit is felerősíthetik. Igyekezzünk tudatosan kivédeni a különböző légúti betegségeket például a zsúfoltság elkerülésével, a gyakori kézmosással, a megfelelő táplálkozással és vitaminbevitellel. Különösen figyeljünk a D-vitamin és az omega-3 zsírsavak fogyasztására. Kerüljük az erős, fűszeres ételeket, az alkoholbevitelt és a dohányzást, de figyeljünk arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, hiszen a szervezetünket belülről is hidratálni kell. Jellemző, hogy a téli időszakban a szomjúságérzetünk drasztikusan lecsökkenhet, ezért ilyenkor még inkább figyelni kell erre.

A pikkelysömör ellensége a száraz levegő

A bőr kiszáradásának és a pikkelysömör fellángolásának egyik fő oka a fűtési szezonnal járó száraz levegő. Nem árt tisztában lenni azzal, hogy szervezetünk számára az ideális páratartalom 50-60 százalék között mozog, azonban egy fűtött szobában nem ritka, hogy csak 10-20 százalékos, ami jóval alatta van az egészséges szintnek. A túl száraz levegő nem csak a bőrünket terheli meg, de a nyálkahártyát is, amely még fogékonyabbá tesz minket a légúti betegségekre, ez pedig tovább rontja a pikkelysömörös állapotot is. Az ultrahangos párásító berendezések használatával mindez elkerülhető.

A pikkelysömörben szenvedők egyik legjobb barátja a napfény, amelyből sajnos a téli időszakban jóval kevesebb jut a bőrünknek. A szolárium ez esetben nem jelent megfelelő alternatívát, helyette viszont léteznek erre a célra kifejlesztett speciális eszközök, amelyek orvosi ellenőrzés mellett, személyre szabottan juttathatnak a bőrünkbe megfelelő mennyiségű UV sugarakat.

A fotóterápiának több változata létezik, mindig az adott beteg állapotához mérten, a kezelőorvossal szorosan egyeztetve kell kiválasztani megfelelő kezelési módot.

A bőr meghálálja a hidratálást

A hidratálás mindig a bőr megfelelő tisztítása után történjen, amely pikkelysömörben szenvedőknél leginkább rövid zuhanyt jelentsen. Válasszunk hidratáló szappanokat, de kerüljük a hosszú, forró fürdőket, mivel ezek kiszáríthatják a bőrünket. Zuhanyzás után használjunk zsíros, tápanyagokban gazdag, természetes alapanyagú testápoló krémeket és olajokat. Amennyiben a boltban vásárolt hidratálókat kevésnek találjuk, írassunk fel kezelőorvosunkkal olyan speciális krémeket, amelyek megvédik a bőrünket a kiszáradástól.

Pszoriázis kezelési lehetőségei krémek, kenőcsök közvetlenül az érintett bőrterületen használva

fényterápia, melynek hatására az érintett bőrsejtek szaporodása lelassul, így javítva a bőr állapotát

gyógyszeres terápia

súlyosabb tünetek esetén pedig különböző biológiai terápiák érhetőek el, amivel akár teljes tünetmentesség is lehetséges

A pikkelysömör stressz hatására romlik. Az ünnepek, az év vége azonban sokaknál fokozott feszültséggel teli időszak, amelyet tovább súlyosbíthat az azt megelőző rohanás, vagy akár a téli depresszió is. Igyekezzünk rendszeres pihenéssel, testmozgással, relaxációval és olyan számunkra kellemes tevékenységekkel elkerülni - vagy oldani - stresszt, amelyek átsegíthetnek minket a nehezebb időszakokon. Szervezetünk hálás lesz érte.