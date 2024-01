Meddig képes a máj ellenállni az alkoholnak?

A görög mitológiában Zeusz azzal büntette meg Prométheuszt, amiért az istenektől ellopott tüzet az embereknek adta, hogy kiláncolta egy sziklához, és egy sas mindennap a májából lakmározott. Éjszakánként a szerv aztán visszanőtt, így a titán végeláthatatlan szenvedésekkel volt kénytelen szembenézni. A történetet dr. Ashwin Dhanda, a Plymouthi Egyetem hepatológus szakorvosa idézi fel a The Conversation oldalán megjelent cikkében. Egyben rámutat arra, hogy bár a máj valóban hihetetlenül jól képes regenerálódni, azért azt nem várhatjuk el tőle, hogy mint Prométheusz esetében, a semmiből is helyreálljon.

A máj az emberi test legnagyobb belső szerve. Testfolyamatok százaiban játszik kulcsszerepet, beleértve például az olyan méreganyagok lebontását, mint az alkohol. Lévén pedig, hogy ez az első szerv, amely az elfogyasztott alkohollal találkozik, aligha meglepő, hogy egyben ez a legfogékonyabb annak káros hatásaira. Ezzel együtt persze más szervek is, mint az agy és a szív, éppúgy károsodnak a hosszú távú komoly italozástól. „A máj specialistájaként napról napra találkozom olyan emberekkel, akik alkohol okozta májbetegségben szenvednek. Ez egy spektrumbetegség, amely a máj zsíros lerakódásaitól (zsírmáj) a hegképződésig (cirrózis, májzsugor) terjed, és általában a legvégső stádiumig egyáltalán nem okoz tüneteket” – mondja a szakember.

Hosszú távon az alkohol súlyosan károsítja a májat. Fotó: Getty Images

Első lépcsőként az alkohol zsírmáj kialakulásához vezet. Ebből aztán gyulladás keletkezik, amelyre válaszul a máj hegszöveteket képezve igyekszik gyógyítani önmagát. Ha pedig mindez kezeletlenül folytatódik hosszabb időn keresztül, úgy a májban szinte több lesz a heg, mint az egészséges rész – ekkor beszélünk májzsugorról, avagy cirrózisról. A májzsugor végső stádiumaiban a szerv működése elégtelenné válik, amit az érintetteknél sárgaság, ödémásodás, fáradékonyság és zavart elmeállapot jelezhet tünetként. Sőt, súlyos esetben a betegség halált okozhat.

Mint arra dr. Dhanda felhívja a figyelmet, azoknál, akik rendszeresen túllépik az alkoholbevitel felső határára vonatkozó ajánlást, szinte biztosan kialakul a zsírmáj. Hosszú távon pedig az erős alkoholizálás drasztikusan fokozza a hegesedés és a cirrózis kockázatát. Az Egyesült Királyságban heti 14 egységben húzzák meg ezt a határértéket: ez nagyjából három és fél liter sörnek vagy hat pohár bornak felel meg.

A máj képes regenerálódni

„Szerencsére vannak jó híreim is. A zsírmájjal küzdő emberek mája mindössze két-három héttel azután, hogy leteszik az alkoholt, annyit képes gyógyulni, hogy mind kinézetre, mind funkcióját tekintve olyan, mintha csak új lenne” – hangsúlyozza a hepatológus. Hozzáteszi, azoknál, akiknél májgyulladás vagy enyhe hegesedés is jelentkezik már, az absztinencia hét napon belül kimutathatóan csökkenti a szervben lerakódott zsír mennyiségét, a gyulladást és a hegesedést. Sőt, néhány hónap elteltével a máj teljesen fel tud épülni ebből az állapotból is.

A nagyivók esetében viszont, akiknél súlyos hegszövetképződés, esetleg májelégtelenség is fennáll, már kevésbé szerencsés a helyzet. Ha azonban néhány évre fel tudnak hagyni az alkoholfogyasztással, jelentősen csökken az állapotromlás és a korai halálozás kockázata. Azt azonban dr. Dhanda is elismeri, hogy az alkohol okozta fizikai függőség komoly akadályt állít az ivással való hirtelen felhagyás előtt. Enyhébb esetben is olyan elvonási tüneteket okozhat ugyanis, mint a remegés és izzadás. Súlyosabb esetben pedig előidézhet hallucinációkat, rohamokat, akár halált is. Éppen ezért nagyivók számára semmiképpen sem javasolt az egyik napról a másikra történő leszokás, helyette inkább kérjék szakember segítségét.

Ezért is megéri leszokni az alkoholról

Az alkoholmentes életvitelnek nemcsak a májra, hanem az alvásra, az agyműködésre és a vérnyomásra nézve is pozitív hatása van. Ezenkívül jelentősen csökkenti a szívbetegségek, a stroke és egyes daganattípusok kialakulásának veszélyét, mint amilyen például a máj-, a hasnyálmirigy- és a vastagbélrák. Mindazonáltal az alkohol, illetve annak kerülése nem minden. Ez is csupán az egészséges életmód része, amelyhez éppúgy hozzátartozik a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres testmozgás.

„Válaszolva tehát a Prométheusz mítosza nyomán felmerülő kérdésre, a máj valóban elképesztő erővel bír, hiszen képes meggyógyítani magát, ha károsodik. Nem tud azonban visszanőni, mintha csak új szervet kapnánk, amennyiben már súlyosan hegesedett. Ha leállsz az ivással és csak zsírmájjal küzdesz, hamar visszaállhat a normál állapotba. Ha viszont kialakult a májzsugor, akkor az alkohol elhagyása lehetővé tesz némi gyógyulást és funkciójavulást, de nem tudja semmissé tenni a már elszenvedett károkat” – foglalja össze a szakorvos. „Ha törődni szeretnél a májaddal, ne igyál alkoholt! Ha pedig mégis muszáj, akkor tedd mértékkel, és hetente tarts legalább két-három alkoholmentes napot. Ilyen módon nem kell majd a máj mágikus öngyógyító képességében bíznod ahhoz, hogy egészséges maradhass.”