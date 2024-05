A májbetegeken már egy ilyen apró étrendmódosítás segíthet

A krónikus májbetegségek idővel visszafordíthatatlan károkat okoznak, ilyen a mákzsugor is, amelynek hátterében leggyakrabban az alkoholfogyasztás áll. Most azonban kiderült: az érintetteknél milyen nagy szerepet játszik az egészséges táplálkozás. Már egyetlen húsmentes étkezés is csökkenti ugyanis az anyagcserekor termelődő káros ammónia felhalmozódását a végstádiumú májbetegségben szenvedőknél – számol be a Virginia Nemzetközösségi Egyetem kutatásának eredményéről a Science Alert.

Ha egyszer kihagyod egy nap, már azzal sokat tehetsz magadért, nem is beszélve a bolygónkról. Fotó: Getty Images

Akár májkóma is beüthet

Ammónia egészséges emberek szervezetében is termelődik, de a súlyos májzsugorban szenvedőkre különösen veszélyes. Ráadásul minél több húst fogyaszt valaki, májának annál több ammóniát kell feldolgoznia, és a már amúgy is károsodott szervnek ilyenkor nehezített ezt elvégezni. Ha pedig a megtermelt ammónia nem tud kiürülni, akkor az agyba eljutva akár májkómát is okozhat.

A kutatók 30 májzsugorban szenvedő férfit három csoportba osztva vizsgáltak. Az elsőnek sertés- és marhaalapú hamburgert, a másik kettőnek pedig növényi fehérjéből készült húsmentes szendvicset adtak. Megállapították, hogy az ammónia szintje jelentősen megemelkedett azoknál a májbetegeknél, akik állati húsból készült hamburgert fogyasztottak.