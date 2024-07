Megvan a másnaposság ellenszere, a te konyhádban is van belőle

Délelőtt többnyire napos idő várható kevés felhővel, majd a déli óráktól nagyobb eséllyel a Duna vonalában, illetve attól keletre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és főleg arrafelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. A cellákat elsősorban felhőszakadás kísérheti. Este az ország nagy részén csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, kiderül az ég. Az egyre nagyobb területen északias irányba forduló szelet a Dunántúlon időnként élénk lökések is kísérhetik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet északnyugaton, nyugaton általában 30 és 35, míg délkeletebbre továbbra is 35 és 40 fok között alakul. A hőség és forróság pedig tartós stresszt gyakorol mindenkire, de kifejezetten a gyerekek és az idősek szervezetére.