Ezért alakul ki a terhességi aranyér

Az aranyér egy olyan – mindenki szervezetében megtalálható – érköteg, amely a végbél nyálkahártyája alatt helyezkedik el. Aranyérbetegségnek vagy aranyerességnek azonban csak azt az állapotot nevezzük, amikor valamilyen okból ez az érhálózat kitágul, a kötőszövetek megnyúlnak, és helyi gyulladások jelentkezhetnek.

Terhességi aranyér

A terhesség során, elsősorban a harmadik trimeszterben több tényező is elősegíti az aranyér kialakulását. Egyrészt a növekvő magzattal a méh egyre nagyobb súllyal nehezedik a kismedence kötőszöveteire, fokozott nyomást gyakorol a végbél környéki vénás érhálózatra is, ami pangást okozhat, tágulatok létrejöttéhez vezethet. A kismedence ereiben lévő nyomásviszonyokat megváltoztatja a méh - a magzat táplálása miatti - növekvő vérellátási igénye is. Kedvez az aranyeres csomók kialakulásának a terhesség idején meglehetősen gyakori székrekedés is, hiszen az erőlködés tovább fokozza a vénás hálózatra nehezedő nyomást. Sok kismama szorul a várandósság idején vaspótlásra, ezek a készítmények többnyire szintén kiválthatnak székrekedést.

Szégyenkezés helyett vegyük kezünkbe az irányítást: ha az aranyér tüneteit időben felismerjük, és azokat minél előbb kezeljük is, jó eséllyel megelőzhetjük a betegség súlyosbodását.

A terhesség alatt jellemző hormonális változás szintén közrejátszhat az aranyeresség kialakulásában: a magas hormonszint fellazítja az izmokat, inakat, izületeket és minden kötőszövetet. Fokozza a kismedence vérellátását, ami az erek, így a végbélkörnyéki aranyerek tágulását eredményezheti.

A szülés után jelentkező aranyeret elsősorban a kitolási szakasszal járó erőteljes préselés okozza: a kitágult méhszájnál a koponya lejjebb ereszkedik, a vajúdó kismama tolási kényszert érez, ezzel a méh akaratlan összehúzódásaihoz hozzáadja a hasizmok és a rekeszizom akaratlagos összehúzását. A koponya (vagy magzati far) megjelenik a szeméremrésben, amely egyre inkább kitágul, és végül eléri a magzat kerületének méreteit. Miután az elöl fekvő rész áthaladt a szeméremrésen, a gát hátrafelé irányuló összehúzódása teljesen kigördíti azt.

Előfordulhat továbbá az is, hogy a szülés alatt megsérülnek a kismedencei izmok, amelyek székelési nehézséget, hosszú távon aranyeret okozhatnak.

Mi a megoldás?

Ha az aranyér csak a terhesség-szülés során alakult ki, általában néhány hónap után meg is gyógyul, többnyire nincsen szükség sebészi megoldásra. A tünetek enyhíthetők helyi hatású kenőcsökkel, a gyulladt csomók hűtő borogatásával, gyulladást gátló, regenerálódást segítő kúpokkal. Ahhoz, hogy a székrekedés elkerülhető legyen, gondoskodni kell a rostdús táplálkozásról, valamint nem szabad megfeledkezni az elegendő folyadék fogyasztásáról, a rendszeres mozgásról sem. Ahogy a szoptatás miatt, úgy az aranyérbetegség gyógyulása érdekében is kerülendők a túl fűszeres, zsíros, cukros, nehezen emészthető ételek, az alkohol, valamint a koffein.