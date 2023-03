A vashiány a fejlett országok egyik leggyakoribb hiánybetegségének számít. Az állapot akkor tud kialakulni, ha nem látjuk el megfelelő mennyiségű vassal a szervezetünket. Vashiány alapvetően három okból következhet be: elégtelen vasbevitel (nem megfelelő étkezés vagy a vasfelszívódás zavara) miatt, megnövekedett igény (például a terhesség, a szoptatás vagy rendszeres sport) esetén, valamint fokozott vasvesztés (vérzés, műtét vagy betegség) miatt. A nők a menstruációval járó vérveszteség miatt általában veszélyeztetettebbek, mint a férfiak.

Hogyan tud a szervezetünk vashoz jutni?

Mivel a szervezetünk nem képes vasat előállítani, nekünk kell azt pótolni – táplálékkal vagy vaskészítménnyel. A szervezet vasigénye nemek, életkor és életmód szerint eltérő lehet. Egy felnőtt férfinak körülbelül 8 milligramm vasra van szüksége naponta, míg egy felnőtt nőnek 18-ra, az 51 év felettieknek pedig 8 milligrammra.

Bár a vasat elsődlegesen a táplálkozással juttatjuk be a szervezetünkbe, fontos tudni, hogy a táplálékban található vasnak csupán kis része tud hasznosulni – ráadásul a hasznosulás mértéke attól is függ, mivel visszük be a vasat. A legjobb vasforrásnak általában a vörös húsokat tartják, mivel a bennük lévő vas úgynevezett hem-kötésben található, ami előnyt jelent a felszívódásnál. A növényi eredetű élelmiszerek ugyancsak tartalmaznak vasat, ám ebből a szervezetünk jóval kevesebbet képes hasznosítani, mivel a növényekben fellelhető úgynevezett nem-hemvas a szervezetünk számára jóval kevésbé hasznosul.

A táplálékból szerzett vas felszívódását jó néhány tényező segítheti vagy éppen gátolhatja. A polifenol szerkezetű vegyületek, amelyek a teákban és borokban fordulnak elő, a teljes értékű gabonákban és hüvelyesekben is megtalálható fitánsavak, valamint az ásványi anyagok közül a kalcium és annak oxalátsói például mind gátolják a vas felszívódását. Miközben a C-vitamin, a B- vitaminok, a réz és a cink segíti azt.

Melyek a vashiány tünetei?

A vashiányra utaló panaszok lehetnek:



csökkent terhelhetőség;

gyengeség, fáradékonyság



nehézlégzés, fulladás;



szapora szívverés;



repedező körmök;



hajhullás;



ajakzug berepedése;



étvágytalanság.



Hogyan alakul ki a vashiány?

A vashiánynak négy stádiumát különítjük el. Enyhe vashiányról akkor beszélünk, ha a vasraktárak készlete csökkenni kezd. Közepes vashiányban a vasraktárak már jelentősen megfogyatkoztak, és a hemoglobinszint is csökken. Súlyos vashiányban a vasraktárak kimerülnek, és a hemoglobinszint további csökkenése mellett már a vörösvértestképzés is zavart szenved. Az utolsó stádium a vashiányos vérszegénység (anémia), ami rendszerint lassan alakul ki, mivel a szervezet vasraktárai csak hónapok alatt ürülnek ki. Ebben a stádiumban a vörösvértestek számának csökkenése is tapasztalható. Nemcsak a számuk, de a minőségük is kórosan megváltozik: méretük kisebb, színük pedig halványabb lesz. A vashiányos anémia életveszélyes állapot, és kezelés nélkül a szervezet összeomlásához vezethet.

Fontos tudni, hogy a fent említett tünetek már enyhe vashiánynál is jelentkezhetnek, hiszen már ebben a stádiumban is csökken a raktározott vas mennyisége. Ha a vasraktárak csökkenni kezdenek, csupán az étkezéssel bevitt vasmennyiséggel nem fogjuk tudni azokat feltölteni – a szervezetünk fiziológiás vasvesztése miatt. Egy egészséges felnőtt esetében ugyanis napi 1-2 milligramm vasvesztéssel mindig számolni kell (ez a mennyiség széklet, vizelet, verejték útján, a bőr hámlásával, haj- vagy körömvágással távozik). Menstruáció esetén pedig a vasvesztés mennyisége jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy fennálló vashiány esetén az étkezéssel bevitt vasat a szervezetünk mind felhasználja és nem tudja elraktározni.

A vashiány megszüntetéséhez és az anémia megelőzéséhez magas vastartalmú és hatékony vaspótlásra van szükség, hogy a lehető leghamarabb fel tudjuk tölteni a vasraktárakat.

Maltofer – kényelmes, kíméletes, biztonságos vaspótlás

A Maltofer rágótabletta más, mint a többi vaspótló: mivel három vegyértékű vas-komplex molekulát tartalmaz, számos olyan előnyös tulajdonsága van, ami a vas kettő-sókat tartalmazó készítményekre nem jellemző.

A magas vastartalmú Maltofer rágótabletta biztonságos, mert csak annyi vas szívódik fel belőle, amennyi a szervezet számára szükséges, ezért nem lehet túladagolni. A szedése kényelmes: étkezéssel együtt is bevehető, nem tud kölcsönhatásba lépni sem az elfogyasztott élelmiszerekkel, sem a beszedett egyéb gyógyszerekkel, vitaminokkal vagy nyomelemekkel. A gluténmentes, laktózmentes és vegán Maltofer rágótabletta hatásos, 100 milligramm vasat jól hasznosuló formában tartalmazó, már recept nélkül is kapható vaspótló gyógyszer.



