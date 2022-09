Ételek, amelyekben sok a D-vitamin

A D-vitamin leginkább a csontok egészségéért és az immunrendszer normál működéséért felelős, de egyes adatok szerint csökkentheti az olyan betegségek kialakulásának kockázatát is, mint a cukorbetegség, a szívbetegség, bizonyos ráktípusok, illetve a depresszió. A testünk számára szükséges D-vitamin-mennyiség biztosítását érdemes komolyan venni, a hiányt ugyanis nemcsak az immun- és idegrendszer szenvedheti meg, de hatására idővel csontritkulás alakulhat ki, fokozva a csonttörések kockázatát.

A D-vitamin-hiány szempontjából leginkább a következő csoportok veszélyeztetettek: az idősek, azok, akik keveset tartózkodnak a napfényen (a D-vitamin ugyanis a bőrben is képződik, ha azt napfény éri), a sötét bőrszínű emberek, illetve azok, akik felszívódási zavart okozó emésztőrendszeri betegségben szenvednek. Náluk az ideális D-vitamin-szint fenntartásához jellemzően kevés a D-vitaminban gazdag ételek fogyasztása, így étrend-kiegészítőt javasolt szedniük.

Normál esetben a napi D-vitamin-szükségletet biztosíthatjuk a jól összeállított étrend és a napfényen való tartózkodás segítségével. Mivel azonban utóbbi – még mértékletesen is – kissé problémás (a bőrrák kockázatának csökkentése érdekében nem ajánlott a napon tartózkodni, amikor a legerősebb a sugárzás, emellett a bőrünket szinte folyamatosan védenünk kell például fényvédők használatával), érdemesebb arra koncentrálni, hogy minél több D-vitamin-forrás kerüljön a tányérunkra.

Ideje leszámolni a D-vitamint övező tévhitekkel, amelyeket még mindig sokan elhisznek.

D-vitaminban gazdag ételek

Ha azt szeretnénk, hogy D-vitamin-raktárunk ne ürüljön ki, fogyasszunk halféléket. A lazac például nagyszerű választás lehet. Bár a vadon fogott lazacban átlagosan több D-vitamin van, a tenyésztett is jó forrás. Egy vizsgálat arra jutott, hogy a Balti-tengerből kifogott lazac 100 grammos adagjának D-vitamin-tartalma 556-924 nemzetközi egység (NE), míg az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) élelmiszer-összetételi adatbázisa szerint 100 grammnyi tenyésztett, atlanti-óceáni lazac 526 NE D-vitamint rejt.

A lazac nagyszerű D-vitamin-forrás. Fotó: Getty Images

Érdemes előnyben részesíteni továbbá a heringet és a szardíniát is. A friss atlanti hering 100 grammos adagja 214 NE, míg a pácolt változat 100 grammos adagonként 113 NE D-vitamint tartalmaz. A szardíniakonzerv 100 grammos adagjában 193 NE D-vitamin van. Más zsíros halfajtákat, például a laposhalat és a makrélát is igyekezzünk beépíteni az étrendünkbe: ha egy 100 grammos adagot nézünk, előbbi 190, utóbbi 643 NE D-vitamint biztosít.

A tojássárgája szintén gazdag D-vitaminban: egy nagyobb méretű tojássárgája 37 NE-et tartalmaz ebből a fontos vitaminból. A tojásban lévő D-vitamin szintjét ugyanakkor több tényező is befolyásolhatja. Nem mindegy például, mennyi időt tölt a napfényen a csirke, vagy hogy mekkora a takarmány D-vitamin-tartalma. Célszerű gombából is többet ennünk. Érdekesség, de az emberekhez hasonlóan a gombák is képesek D-vitamint szintetizálni, ha UV-fény éri őket. A gombák azonban D2-vitamint termelnek (az állati forrásokban D3-vitamin van), amely, bár segít megemelni a vér D-vitamin-szintjét, nem biztos, hogy olyan hatékony, mint a D3-vitamin. Egyes vadon termő gombák kiváló D2-vitamin-források, mivel nagy mennyiségű UV-fényt kapnak: egy csészényi kucsmagomba például 136 NE D-vitamint rejt.

A májat sokan nem szeretik, pedig kifejezetten egészséges étel – egyebek mellett D-vitamin-tartalma miatt. Vegyük például a főtt marhamájat, amelyből egy 100 grammos adag 42 NE D-vitamint tartalmaz. Mindemellett fontos még megemlíteni, hogy olyan élelmiszerek is kaphatóak a boltokban, amelyek D-vitaminnal dúsítottak. Ide tartoznak bizonyos gabonakészítmények (reggelizőpelyhek, müzlik), tejkészítmények (joghurtok, növényi tejek) és gyümölcslevek.

Fontos a rendszeres kontroll

Mint látható tehát, számos élelmiszer segítségünkre lehet a D-vitamin-pótlásban. A felsoroltak nemcsak egészségesek és finomak, de változatosan is elkészíthetőek. Bármennyire is odafigyelünk azonban a kiegyensúlyozott étkezésre, időnként célszerű vérvétel útján ellenőriztetni D-vitamin-szintünket. Ha baj van, egyeztessünk orvosunkkal: nagy valószínűséggel D-vitamin-tartalmú étrend-kiegészítő szedését fogja javasolni.

