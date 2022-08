5 jel, hogy D-vitamin-hiányunk van

1. Törékenyebb csontok

Harmincéves korunk környékére már nem épül tovább csonttömegünk, a D-vitamin hiánya pedig csak gyorsítja a csontritkulás megjelenését. Minderről több kutatás olvasható az American Journal of Clinical Nutrition szaklapban, melyből azt is megtudhatjuk, hogy a fokozott D-vitamin-bevitel képes visszafogni a csontritkulást. Ehhez azonban nem elég az étrend révén beszedett vitaminmennyiség: napsütésre és étrend-kiegészítőkre is szükségünk van.

A D-vitamin-hiány csontfájdalmat is okozhat. Fotó: Getty IMages

2. Krónikus fájdalmak

Hibás az előírt adag! A legújabb kutatások szerint az évekkel ezelőtt előírt napi D-vitamin-bevitel mennyiségét súlyosan alulkalkulálták. Mennyit is kellene szednünk? Itt megtudhatja! A D-vitamin hiánya csontfájdalmakat is okozhat (ezt nevezzük osteomalaciának). Az arthritisben vagy fibromyalgiában szenvedőknek szintén okozhat hasonló, izmokban vagy ízületekben jelentkező fájdalmakat. Ha ezek nem egyszeriek, hanem hosszabb időn át érezzük, akkor kérdezzünk rá kezelőorvosunknál, hogy kiválthatja-e a D-vitamin hiánya. Azt is érdemes tudnunk, hogy a D-vitamin megfelelő mennyiségű adagolása megakadályozhatja az edzések utáni izomfájdalmakat, valamint gyorsítja az izomregenerációt is.

3. Depresszió

A depressziót gyakran kötik a kutatók a D-vitamin hiányához. Ez valószínű, hogy azért van, mert a D-vitamin az agynak ugyanazon hormonjait befolyásolja (a szerotoninnal együtt), mint a hangulatot módosító hormonok.

4. Erős izzadás

Felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt árulkodó lehet a homlokon tapasztalható erős izzadás . Ha nem edzünk, nem hajtottuk le magunkat, testhőmérsékletünk is normális és a környezetünk sem indokolja, hogy izzadjunk, akkor érdemes egy D-vitamin-tesztet csináltatnunk.

5. Szokatlan gyengeség

A D-vitamin hatására testünk minden egyes sejtje meg tudja tartani az energiaszintjét. Ha nem szedünk eleget, akkor kifejezetten gyengének érezhetjük magunkat, még akkor is, ha fiatalabbak vagyunk és ha eleget alszunk. A Western Journal of Medicine szaklap kutatása szerint hat hónapnyi D-vitamin-szedés után teljességgel megszüntethető a vitaminhiány okozta izomgyengeség.

Forrás: www.prevention.com