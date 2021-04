A vakbélgyulladás 9 becsapós tünete

A has alsó részén érzett fájdalom nagyon intenzív lehet és hirtelen jelentkezhet - mondja Dr. Payne. Sok beteg azt mondta, hogy soha nem érzett még ekkora fájdalmat. Ha a fájdalom elég erős ahhoz, hogy felébressze az éjszaka közepén, akkor már gond van.

Nem fog sugárban hányni, ahogy mondani szokás. Lehet azonban, hogy néhány napig étvágytalan lesz, hányinger kerülgeti, esetleg hányni is fog , mintha elrontotta volna a gyomrát. Ha néhány nap múlva elmúlnak ezek a tünetek, akkor nincs nagyobb baj. Viszont, ha rosszabbodnak, esetleg belázasodik, alhasi fájdalmakat érez, akkor fennáll a vakbélgyulladás gyanúja. Ha, akkor főleg.

Mint sok más tünetet, valószínűleg ezt is tapasztalta már, hasfájással karöltve. Azonban, ha enyhe hasmenése van, és furcsa csomókat fedez fel a végtermékben , valamint alhasi fájdalmai vannak, akkor keresse fel orvosát.

Néhány szelet pizzától és egy pohár sörtől ritkán lesz valaki rosszul. Azonban, ha lefekvés után fájdalmakra ébred, akkor gond lehet. Főként, ha napok óta fel van puffadva , sok gázt termel és bélfájdalmai vannak. Ezek a tünetek is utalhatnak vakbélgyulladásra. A súlyosbodás jelei itt is a láz, fájdalom a has jobb alsó részén.