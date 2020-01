Szokatlanul erős hasi fájdalom

A vakbélgyulladás általában olyan hasi fájdalmat okoz, amely a köldök környékén kezdődik, és az alhas jobb oldalára sugárzik ki. Ha járás, köhögés vagy ugrálás közben érezzük a fájdalmat, akkor az egész hasfalunk gyulladásban lehet - menjünk azonnal orvoshoz.

A vakbélgyulladás általában olyan hasi fájdalmat okoz, amely a köldök környékén kezdődik, és az alhas jobb oldalára sugárzik ki

Hányinger, hányás és étvágytalanság

A vakbélgyulladásnak számos oka lehet, például idegen test, sérülés,fertőzésvagy a vakbélbe kerülő salakanyag-maradvány. Arról, hogy a vakbélgyulladást meg lehet-e előzni, eltérnek a szakmai vélemények, de az biztos, hogy bizonyos ételek fogyasztásával csökkenthető a rizikó.

Ezek a tünetek gyomorrontásra, gyomorfertőzésre, de vakbélgyulladásra is utalhatnak - a gyulladás a hasi részeken kívül az idegrendszerre is hathat, ez okozza a hányingert, illetve a hányást.

Gyakori vizelés

Vannak emberek, akiknél a vakbél a hasüreg alsó részében helyezkedik el, meglehetősen közel a húgyhólyaghoz. Ha a húgyhólyag kapcsolatba kerül a gyulladt vakbéllel, a gyulladás átterjedhet rá, és irritálhatja, ez pedig többek között gyakori vizelési ingert is okozhat. Ha ilyenkor a vizelés fájdalmat okoz, az is lehet vakbélgyulladás tünet - de persze az is lehet, hogy csak egy egyszerű húgyúti fertőzésünk van.

Láz és hidegrázás

Ez a két tünet azt jelzi, hogy valahol a szervezetünkben valamilyen gyulladás van jelen - ami lehet akár a vakbelünk is. Ha alázgyomorfájdalommal párosul, és egyre magasabb lesz, mindenképpen forduljunk szakemberhez.

Zavarodottság

A dezorientáltság annak a tünete is lehet, hogy a fertőzés illetve a gyulladás rosszabbodik, esetleg bekerült a véráramba, ami súlyos esetben szepszist (vérmérgezést) is okozhat, ami különösen veszélyes. Minden olyan állapot, ami mentális zavarokat is okoz a fizikai tünetek mellett, azonnali kivizsgálást tesz szükségessé.

Forrás: womenshealthmag.com