Hirtelen jött étvágytalanság

Ha azt vesszük észre, hogy hiába van ideje már a reggelinek, ebédnek vagy vacsorának, mégsem vagyunk egyáltalán éhesek, akkor érdemes lehet arra gyanakodni, hogy valami nincs rendben. Ezt a tünetet a vakbélgyulladásos betegek 74-78 százaléka tapasztalja meg.

Vakbélgyulladás esetén szinte minden esetben antibiotikum adása mellett hasi műtéttel távolítják el a gyulladt féregnyúlványt. Részletek itt.

Hányni kezdünk

Ha hányingerünk van, vagy hányni kezdünk anélkül, hogy valami rosszat ettünk volna, akkor ez is jelezhet vakbélgyulladást. Persze, más betegségre is utalhat, de ha más, jellemző tünetekkel együtt jelentkezik, akkor érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni.

h i r d e t é s

Székrekedés vagy hasmenés

Az emésztőrendszer bármilyen gyulladása megzavarhatja az emésztést, és ez egyeseknél székrekedéssel, másoknál viszont épp hasmenéssel jár. Szinte minden vakbélgyulladásos beteg találkozik egyikkel vagy másikkal. Felfúvódás és fokozott gázképződés szintén tapasztalható ilyen esetekben.

A hányinger és a hányás a vakbélgyulladás gyakori tünete

Belázasodunk

A lázzal szervezetünk mindig azt próbálja közölni, hogy valami nincs rendben - ha erős hasifájdalomés hányás, hasmenés is kíséri, akkor a lehető leggyorsabban orvoshoz kell mennünk. Ha ugyanis egy vakbélgyulladásos beteg lázasodik be, akkor általában azt jelenti, hogy a betegség már előrehaladott fázisban van, és ha túl sokat késlekedünk, a vakbél akár perforálódhat is. Ugyanakkor nem árt tisztában lenni azzal, hogy attól, hogy esetleg nincs lázunk, még lehet vakbélgyulladásunk.

Rossz a közérzetünk

Ha pontosan nem tudjuk is megmondani, mi a bajunk, egyszerűen csak rosszul érezzük magunkat, akkor ez is lehet kezdődő betegség jele - akár vakbélgyulladásé is. Ha egy napnál tovább áll fent ez az állapot, akkor vizsgáltassuk meg magunkat.

Forrás: rodalesorganiclife.com