Crohn-betegség: a krónikus bélgyulladás

A Crohn-betegség az emésztőrendszer krónikus gyulladásos betegsége. Nevét felfedezőjéről, egy amerikai belgyógyászról kapta, aki 1932-ben írta le a betegséget. A Crohn-betegség a fiatalok betegsége, de nem ritka gyermekkorban és 60 év felett sem. Az egész emésztőtraktust érintheti, a szájüregtől a végbélnyílásig. A bél egy-egy rövid szakasza kifekélyesedik, ezek között azonban ép területek vannak.

A Crohn-betegség tünetei Típusos tünet a fogyás, a hasi fájdalom, a hasmenés és a visszatérő láz. Krónikus betegség, a jó és rossz periódusok váltakoznak. A jó periódust (remisszió) relatív panaszmentesség, jó közérzet jellemzi. A visszaesés (relapszus) oka nem mindig ismert, fertőzések, bizonyos gyógyszerek (pl. reuma elleni szerek), testi-lelki túlterhelések is okozhatják. A betegség tünetei összefüggnek azzal, hogy a tápcsatorna mely része érintett. A vékonybél bizonyos szakaszainak a betegsége fogyást és hasmenést, fontos tápanyagok felszívódási zavarát okozhatja (vas, B12-vitamin, fehérje, stb.). A vastagbél érintettsége esetén dominál a véres hasmenés. A fájdalmat a gyulladt bél rendellenes összehúzódása, görcse okozza. Ritkábban előfordul a nyelőcső vagy a gyomor gyulladása is. A lázat a bélfal mélyebb rétegeibe behatoló baktériumok okozzák. A vékonybelek gyulladása felszívódási zavart, tápanyaghiányt (fogyás, vérszegénység, fehérje-, só-, vitamin- és ásványi anyag hiány), a gyermekek növekedésében és fejlődésében elmaradása okozhatja.

A Crohn-betegség szövődményei

A Crohn-betegség az emésztőrendszert érintő gyulladásos betegség

A gyulladás a bélüreg szűkületét okozhatja. Ennek gyanúja akkor merül fel, ha a beteg evés után 2-3 órával görcsös fájdalmat érez, ezt gyakran bugyborékoló bélhangok, loccsanások kísérhetik. A bélfal savós hártyáját elérő gyulladásos folyamat más szervekre (pl. húgyhólyag, méh) vagy egészséges bélszakaszokra is ráterjedhet. A hártyák összetapadása miatt gyulladásos gomolyag keletkezik, mely a hasfalon át tapintható. Az is előfordulhat, hogy két bélszakasz egymással összenő. Az összetapadt üreges szervek között járat keletkezhet, melyet sipolynak (fistula) neveznek. Ezeken keresztül élettani vagy kóros folyadék halad át. Létezik a külvilág felé kivezető sipoly is, a végbélsipoly is ilyen.Előfordul, hogy a bélen kívül más szerveket is érint a. Ezeknek a tünetei akár évekkel megelőzhetik a fájdalmas bélpanaszok megjelenését, s időnként több problémát okoznak, mint maga a bélgyulladás. A leggyakoribb panasz az ízületi gyulladás. A térd, a boka, a csípő és a könyökizület fájdalmassá válik, megduzzad. A máj társuló gyulladását a májenzimek értékének növekedése jelzi, melyről a laboratóriumi leletek tanúskodnak. A Crohn betegség ezen kívül epekövességre is hajlamosít. Az anyagcsere folyamatok megváltozásával összefüggésben gyakori szövődmény a vesekövesség (oxalátkő) is. A bőrkomplikációk közé tartozik az erythema nodosum (fájdalmas, vörös, nem kifekélyesedő csomó, leggyakrabban a láb feszítő felszínén) és a pyoderma gangrenosum (gyorsan terjedő, gennyes váladékkal borított fekélyes elváltozás). A szájnyálkahártyán, az ínyben gyakoriak az afta szerű elváltozások. Előfordulhatnak szemet érintő gyulladásos szövődmények is. A fokozott trombózis-hajlam a krónikus gyulladás következménye.