Mit árul el a széklet színe?

A széklet tehát különböző összetevőkből áll, megemésztett és nem megemésztett ételből, baktériumokból, epéből. A széklet mennyiségét , minőségét, állagát, színét, szagát az, illetve az étrendünk határozza meg, és a székletben érzékelhető változásokat érdemes figyelemmel kísérni, hiszen ezek az emésztőrendszerünk állapotára is utalnak.

A véres széklet többnyire ártatlan, olykor azonban súlyos betegségre hívja fel a figyelmet. Csakhogy néha látszik, néha nem. Ezért fontos, hogy idejében kiderüljön, az is, hol a vérzés eredete. Jelek, melyekre oda kell figyelni. Kattintson!

A széklet színe- ezt az árnyalatot az epében található bilirubinnak köszönheti. A bilirubin a vér lebomlásának mellékterméke, és a koncentrációja változtatja meg az epe színét (ez a világossárgától az egészen sötét barnáig terjedhet).Számos dolog befolyásolhatja a széklet, a leggyakrabban az elfogyasztott ételeknek köszönhetően változik az árnyalat, például a céklától vöröses árnyalatot kap a széklet . Ezeknek a változásoknak a jó része nem igényel különösebb figyelmet, és általában néhány napon belül "helyreáll" a rend. Azonban a széklet színének, állagának vagy szagának változása betegséget is jelezhet.

Mit jelent a sárga széklet?

Fekete széklet bajt jelez?

Ha a széklet túl gyorsan halad át a vékonybélen, a szervezet nem képes alebontani, így az majdnem "tisztán" ürül ki a szervezetből. Ez történik például hasmenés esetén . A sötétzöld leveles zöldségek, például a spenót nagy mennyiségben való fogyasztása is a széklet zöld árnyalatúvá változását okozhatja.A sárga és zsíros, fénylő felületű széklet egyik oka, hogy a szervezeta zsírokat. Ennek hátterében lehet lisztérzékenység, cisztás fibrózis , a hasnyálmirigy-problémák (például az, hogy nem képes megfelelő mennyiségű emésztőenzimet termelni). A sárga széklet a giardiasis nevű bélrendszeri fertőzés egyik tünete.A fekete széklet az emésztőrendszerben található. Ez lehet a nyelőcsőben vagy a gyomorban. A vörösvérsejteket az emésztőenzimek ugyanúgy lebontják, mint az ételeket, de a vér feketére színezi a székletet. Ez a típusú széklet ráadásul ragacsos és igen bűzös.Ezzel mindenképpen minél hamarabb! Az orrvérzéskor lenyelt vér, esetleg a szájüregi műtétek miatt lenyelt vér is elszínezheti a székletet, de a vastartalmú étrend-kiegészítők, illetve bizonyos gyógyszerek is feketévé tehetik a székletet. Ez azonban nem jár együtt ragacsossággal.