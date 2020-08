A pajzsmirigyzavar 3 meglepő tünete

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2019. augusztus 27. 11:35 Módosítva: 2020. augusztus 29. 10:46

Fogyás, hízás vagy hajhullás esetén szinte azonnal hormonális problémákra gondolunk. Vannak azonban olyan panaszok is, amelyeknél nem is sejtjük, hogy akár pajzsmirigyzavar is állhat a háttérben.

