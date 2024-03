Természetes kezelési módszerek pajzsmirigy-alulműködésre

Pajzsmirigy-alulműködés esetén általában naponta szükséges pajzsmirigy hormonjainak pótlása, a kiváltó októl függetlenül. A gyógyszereknek azonban gyakran vannak mellékhatásaik, és ha elfelejtünk bevenni egy tablettát, az további kellemetlen tünetekhez vezethet, illetve sokszor a nem megfelelő étrend, a stressz, vagy egyes tápanyagok hiánya is állhat az alulműködés mögött. Ilyen esetekben érdemes lehet természetes módszerekkel kiegészíteni a kezelést. Ezek a változtatások azonban nem tekinthetők a gyógyszerek helyettesítésének, ezért mindig egyeztessünk orvosunkkal az alkalmazásukról - hangsúlyozza a Healthline.

Szelén

A szelén egy olyan nyomelem, amely fontos szerepet játszik a pajzsmirigy működésében. Megtalálható a többi között a tonhalban, a pulykában, a brazildióban, vagy fűvel táplált marha húsában. A Hashimoto-betegség, a pajzsmirigy autoimmun gyulladása és károsodása csökkenti a szervezet szelénellátását, ezért utóbbi pótlása egyeseknél segíthet kiegyensúlyozni a tiroxin vagy T4 hormon szintjét. A megfelelő mennyiségről orvossal kell egyeztetni.

Cukormentes étrend

A cukor és a feldolgozott élelmiszerek gyulladást okozhatnak a szervezetben, ami pedig lelassíthatja a T4 átalakulását trijód-tironinná vagy T3-á, egy másik pajzsmirigyhormonná. Ez súlyosbíthatja a tüneteket és a pajzsmirigybetegséget. Emellett a cukor csak rövid távon növeli az energiaszintet, ezért az elhagyása segíthet az energiaszint szabályozásában, enyhítheti a stresszt és szebbé teheti a bőrt.

Probiotikumok

Egyes kutatások megállapították, hogy a pajzsmirigy-alulműködés gyakran együtt jár gasztrointesztinális motilitási zavarral, ami a vékonybélben baktériumok túlszaporodását okozhatja. Ez olyan gyomor-bélrendszeri tünetekhez vezethet, mint például a hasmenés. A probiotikumok segíthetnek a bélflóra helyreállításában, így a gyomor és a bélrendszer egészségéhez is hozzájárulnak. A táplálékkiegészítők mellett erjesztett ételek és italok, például a kefir, a kombucha, egyes sajtok és a joghurt is tartalmaznak hasznos probiotikumokat. Ezekről is érdemes először orvosunk tanácsát kikérni.

B-vitamin

Az alacsony pajzsmirigyhormonszintek befolyásolhatják a szervezet B12-vitamin-szintjét. A B12-vitamin szedése ezért segíthet a pajzsmirigy-alulműködés okozta károk egy részének helyreállításában. A B12-vitamin segíthet a pajzsmirigybetegség okozta fáradtságon is. A betegség a B1-vitamin szintjét is befolyásolja.

B-vitamin megtalálható a többi között...

a tonhalban,

a sajtban,

a tejben,

a tojásban,

a szezámmagban,

a spárgában,

a borsóban

és a babban.

Szedése előtt ajánlott orvossal egyeztetni, hogy mekkora adagra van szükségünk belőle.

Gluténmentes étrend

A pajzsmirigybetegségben szenvedők jelentős része cöliákiában, avagy lisztérzékenységben is szenved. Egy olyan emésztési rendellenességről van szó, amelynél a glutén immunválaszt vált ki a vékonybélben. Fontos megjegyezni, hogy az eddigi kutatások nem javasolják a gluténmentes étrendet mint a pajzsmirigybetegség kezelésének eszközét. Azonban sok Hashimoto-betegségben és pajzsmirigy-alulműködésben szenvedő ember jobban érzi magát, miután a gluténtartalmú élelmiszereket kiveszik az étrendjükből.