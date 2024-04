Látványos hajhullás 40 évesen: ezek segíthetnek

„40 éves vagyok, és látványosan hullik a hajam. Hogyan deríthetem ki az okát?” – tette fel kérdését a korai kopaszodással küzdő Zoe a The Guardian szakértőinek. A levélírónak Anita Bhagwandas szépséggel és életmóddal foglalkozó újságíró válaszolt, aki egy trichológussal is konzultált, hogy a lehető legjobb tanácsot adhassa az olvasónak.

A fokozott hajhullásnak számos oka lehet. Fotó: Getty Images

Kihez fordulhatunk a hajhullással?

Anabel Kingsley trichológus arra hívta fel a kérdező figyelmét, hogy a hajhullásnak – a hormonális változásoktól a genetikán át a pajzsmirigy egészségéig – számos oka lehet. A gyakori kiváltó tényezők közé sorolják továbbá a táplálkozási hiányosságokat – például az egysíkú étkezés miatt fellépő tápanyaghiányt –, a stresszt és a fejbőr rossz állapotát is.

„Ha a fokozott hajhullás nyilvánvaló ok nélkül kezdődött el, akkor először a háziorvoshoz érdemes fordulni. Előfordulhat, hogy a szakember egy bőrgyógyászhoz vagy hajhullás-specialistához – trichológushoz – irányítja tovább a pácienst. A konkrét kiváltó ok azonosításához gyakran vérvizsgálatra is szükség van” – írta válaszában Anita Bhagwandas.

Mit jelent a női típusú hajhullás?

A nőknél általában az úgynevezett női típusú hajhullás a leggyakoribb probléma. Ilyenkor jellemzően a fejtetőn, a választék vonalában vékonyodik el és ritkul meg a haj, valamint a naponta kihullott hajszálak száma is fokozódik. Fontos megjegyezni továbbá, hogy ez nem csupán időskorban jelentkezik.

A 40 éves életkor például még viszonylag fiatalnak számít, sok nőnél azonban ilyenkor már elkezdődik a perimenopauza. Ez egy olyan időszak, amikor az ösztrogén szintje kiszámíthatatlanul változik, ez pedig kihat a fejbőr állapotára és a haj növekedésére is.

Hullik a hajad? 18-féle oka is lehet

A fokozott hajhullás kortól és nemtől függetlenül bárkit érinthet. Hátterében – a tápanyaghiánytól kezdve a vitamin-túladagoláson át egyes krónikus betegségekig – számos ok meghúzódhat, azonban szerencsére legalább ennyi praktika is létezik a hajritkulás megállítására.



Mi segíthet?

Bár a hormonális hajhullást teljes mértékben nem tudjuk elkerülni, vannak olyan készítmények, amelyek segíthetnek a kopaszodás mérséklésében. Az értágító hatású minoxidil például tabletta vagy helyileg ható oldat formájában is elérhető. De egyeseknél hatásos lehet az eredetileg folyadékvisszatartás kezelésére kifejlesztett spironolakton is, amelynek segítségével lelassul a női szervezetben a férfi nemi hormonok termelődése.

Bármelyik készítménnyel is próbálkozunk, érdemes adni neki néhány hónapot, majd összehasonlítani a kezelés előtt és után készült fényképeket. Így jól láthatjuk, hogy az adott terápia hozott-e változást vagy sem – tanácsolta Kingsley.