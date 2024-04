Jó ötlet egymás után kétszer is besamponozni a hajat?

A haj tisztán tartása érdekében a legtöbb ember egyszerűen megmossa a haját samponnal, a TikTokon azonban egyre többen hirdetik a kétszeri samponos hajmosás fontosságát. De vajon a dupla samponozás valóban hatékonyabb tisztításhoz és egészségesebb hajhoz vezet? Erre kereste a választ szakértők segítségével a Health.com.

A hajmosás célja, hogy tiszta és egészséges legyen a haj. Fotó: Getty Images

Kinek ajánlott a dupla samponozás?

Az egyik TikTok-felhasználó azt állítja a már több mint 280 ezer megtekintésnél járó videójában, hogy az első samponozás célja, hogy eltávolítsa a lerakódást és a maradványokat a hajból és a fejbőrről, míg a második hajmosás már mélyebb tisztítást is lehetővé tesz, ez pedig tisztább és egészségesebb hajat eredményez. A Health.com által megkérdezett szakértők szerint ez valóban lehetséges, azonban nem minden hajtípus esetén ajánlják a dupla samponozást.

A kétszeres hajmosás dr. Melanie Palm bőrgyógyász és kozmetikai sebész szerint is kiválóan eltávolítja a fejbőrről és a hajról lerakódott olajat, a szennyeződéseket, az izzadságot, a hajápoló termékek maradványait, az elhalt hámsejteket és a mikroorganizmusokat is, valamint felveszi a harcot a kellemetlen szagokkal is. Ezt az alaposabb tisztítást a szakértő különösen a göndör vagy nagyon dús hajú embereknek javasolja, illetve azoknak, akik viszonylag ritkán – tehát heti 2-nél kevesebbszer – mosnak hajat. De a zsírosabb fejbőrűek, valamint az edzés után jelentősen megizzadt személye számára is hasznos lehet a dupla samponozás. Emellett egyes speciális és gyógysamponok – például az úszóknak vagy a pikkelysömörösöknek kifejlesztett készítmények – is akkor a leghatékonyabbak, ha egy elősamponozás után viszed fel őket.

Néha többet árt, mint használ

A dupla samponozás azonban néhány ember esetében több kárt okozhat, mint amennyi használ. „Akik például naponta vagy kétnaponta megmossák a hajukat, azoknál a kétszeres samponozás könnyen kiszáríthatja a fejbőrt és a hajat” – figyelmeztetett Palm. Dr. Brendan Camp bőrgyógyász hozzátette, ha túl gyakran alkalmazod ezt a módszert, akkor túlságosan zsírtalanítod a bőrödet és a tincseidet, így a haj sokkal érzékenyebbé, sérülékenyebbé, töredezettebbé válik. Érzékeny fejbőr esetén pedig dupla samponozás akár kiszáradást, korpásodást vagy hámlást is kiválthat.

Így ápold a hajadat, hogy szép és egészséges legyen

A rendszeres hajmosáson kívül az alábbiakat is érdemes betartanod, ha egészséges és szép hajkoronára vágysz:

Legyél gyengéd a hajaddal! Kerüld a túl feszes, szoros kontyokat és kontyokat!

Minimalizáld a hajszárító, a hajsütővas és a hajvasaló használatát és hőmérsékletét!

Fésüld ki a hajadat hajmosás előtt!

Óvatosan, finoman, a hajvégektől egyre feljebb haladva fésüld ki az összegubancolódott tincseidet!

Hajmosás közben szánj időd fejbőröd gyengéd, de alapos megmasszírozására is! Ez serkenti a fejbőr és a hajhagymák vérkeringését.

Ha még több, személyre szabott hajápolási tanácsot szeretnél, keress fel egy bőrgyógyászt!