7 szagos tünet, ami bajt jelez

Édes vizelet

Kellemetlen szájszag

Az oroszlánszagú reggeli lehelet teljesen normális, ám ha fogmosás után sem tűnik el a kellemetlen szag, akkor érdemes felkeresni a fogorvost, hogy segítsen kideríteni, mi ennek az oka. A leggyakrabban a fogak közé szorult ételmaradék vagy egy szuvas fog a tettes. De ha minden rendben a szájhigiénia területén, előfordulhat, hogy makacs orrmelléküreg-gyulladás van a háttérben.

Nem csak betegség, hanem az étrendünk is befolyásolja a leheletünk illatát. A fehérjében gazdag, szénhidrátban szegény diéták, mint a paleo vagy az Atkins is jellegzetes szájszagot eredményeznek. Amikor ugyanis az ember radikálisan csökkenti az elfogyasztott szénhidrát mennyiségét, akkor belép egy, melynek során a zsír adja az energiát az agy működéséhez. A szagos keton ennek a folyamatnak a mellékterméke, ami azonnal megjelenik a leheletben. Több zöldség, gyümölcs, magféle fogyasztásával szerencsére a diéta megszegése nélkül is segíteni lehet ezen a kellemetlenségen.

Csípős izzadság

Brutális szelek

Ahogy az izzadságnak, a szeleknek sem kell virágillatúnak lenniük, de ha hirtelen feltűnően erőteljesebbé válik az alul kieresztett levegő, akkor. Leggyakrabban a tejérzékenység a bűnös. Akik nem tudják a tejcukrot lebontani a gyomrukban, azoknál a vastagbélben történik meg ez a folyamat, ami bizony erőteljes gázképződéssel jár. Nem feltétlenül veleszületett érzékenység ez - bármikor kialakulhat, az ezzel járó kellemetlen tünetekkel karöltve. De lehet hasnyármirigy-elégtelenség, fekély, reflux vagy akár gyulladásos bélbetegség is a háttérben. Ha hirtelen változást érzünk, vagy egyszerűen csak gyakrabban és illatosabbakat eregetünk, érdemes megemlíteni az orvosnak, mert bélrenyheség, májcirrózis vagy cukorbetegség is okozhat ilyen tüneteket.

Büdös láb

Egyre több helyen próbálkoznak olyan kutyák kiképzésével, melyek a labornál gyorsabban és jóval olcsóbban képesek jelezni a kezdődő tumorokat. A legígéretesebb kísérlet például a prosztatarák korai diagnosztizálására irányul, melynek során a kutyák szinte 90 százalékos biztonsággal jelzik a kezdődő elváltozásokat a páciens vizeletének megszaglászása után. Erre a bravúrra azonban nem csak a kutyák képesek - szopós csecsemők is elfordulnak attól a melltől, amelyben daganat van, és akár bevalljuk, akár nem, a párválasztás során is fontos szerepe van a másik illatának - mindez arra figyelmeztet, hogy az orrunk talán sokkal többet felfog abból, mi zajlik a testünkben, mint korábban gondoltuk volna.

Orrfacsaró pisiszag

A friss vizeletnek szinte semmilyen szaga nincsen - csak amikor kicsit állott, akkor kapja meg a jellegzetes aromáját. Ám ha már vizelés közben érzi az ember az erőteljes szagot, akkor érdemes végiggondolni, mit evett az előző napon - a spárga vagy a B-vitamin például gyakran okoz ilyen tüneteket. Ha azonban kicsit gyakoribb és fájdalmasabb a vizelés, esetleg "felhős" a produktum, akkor szinte biztos, hogy húgyúti fertőzés áll a háttérben, amit érdemes minél hamarabb orvossal kezeltetni.

A leggyakoribb gyógyszermellék-hatás a fej- és a gyomorfájdalom - de néhány szer a testünk illatát is befolyásolja. Az antidepresszánsok például fokozzák az izzadtságmirigyek működését, aminek egyenes következménye lehet a fokozott testszag. A magas vérnyomás elleni szerek pedig gyakran okoznak szájszárazságot. Mivel a száraz szájban kevésbé érvényesül a nyálmirigyek folyamatos tisztító szerepe, ezzel együtt járhat a kellemetlen lehelet. A penicillin pedig a vizeleten keresztül is ürül a szervezetből, jellegzetes, erőteljes szagot okozva.

Avas halszag

A hüvelynek van egy természetes illata, ám ez soha nem olyan erős, hogy egy normál társalgás és az ezzel járó távolságtartás során érezhető legyen. Ha mégis - az mindig rosszat jelent. A leggyakoribb ok a, amiben akár pár óra alatt is képesek elszaporodni a baktériumok. De nem a szag a legrosszabb, ami történhet az emberrel, ha elfeledkezik a rendszeres cseréről - a toxikus sokk szindróma következtében a szervezetben amúgy is jelen lévő Staphilococcus baktériumok elszaporodnak, és vérmérgezést okoznak. Bejutva a méhbe súlyos károsodáshoz vezethet, amely a termékenységet is érinti - de akár halálos is lehet. Ezért kell a tampont páróránként akkor is cserélni, ha már csak szivárgó, gyenge a vérzés. Nyolc óránál tovább semmiképpen ne maradjon a tampon a testben.