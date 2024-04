Japán tudósok megoldást találtak a hónaljszagra

A még felhősebb tájakon is gomolyosodik a felhőzet, így ott is, mint másutt napos, gomolyfelhős idő várható. Legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb záporeső. A déli szél az ország nyugati felén megélénkül, melyhez Sopronnál olykor erős széllökések is társulhatnak. A délutáni 15, 20 fokról késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás várhatóan nem okoz napközben kellemetlenséget, a frontérzékenyek tünetei így várhatóan tovább enyhülnek.