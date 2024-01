WC-használati kisokos aranyérbetegeknek

Az aranyér nem más, mint a végbélnyálkahártya alatt található érköteg, amelynek óriási szerepe van a széklettartásnál. Aranyérbetegségről pedig akkor beszélhetünk, ha az aranyerek megduzzadnak, kifordulnak, fájdalmasak lesznek, véreznek vagy bármilyen más panaszt okoznak. Gyakori probléma, azaz népbetegség, hiszen az emberek háromnegyede – az életkorral arányosan nő az előfordulása – találkozik élete során aranyeres tünetekkel. Ijesztően hangzik, de szerencsére a betegség valamennyi stádiuma – négy szakasz különíthető el – jól kezelhető. Mindenképpen foglalkozni kell vele, mert magától nem fog elmúlni, átmenetileg megszűnhetnek ugyan a tünetek, de később visszatérhetnek. Érdemes orvoshoz fordulni – sokakat a szégyenérzet tart vissza az orvosi vizsgálattól, ráadásul teljesen feleslegesen, a végbél ugyanolyan szervünk, mint bármelyik másik – a panaszokkal, mert a mindennapi kellemetlenségek mellett a hosszan fennálló aranyérbetegség súlyos vérszegénységhez is vezethet. Miközben a a 3. és 4. stádiumnál már elkerülhetetlen a sebészeti beavatkozás, az 1. és 2. stádium még odafigyeléssel, helyes étkezéssel, megfelelő folyadékfogyasztással, továbbá helyileg ható kúpokkal, kenőcsökkel jól karbantartható. Aranyérbetegként a mindennapokban az egyik legintimebb tevékenység okozhatja talán a legnagyobb gondot. Ám körültekintéssel, néhány hasznos tanács megfogadásával a vécézés sem lesz kellemetlen. Mutatjuk, mire figyeljünk.

AZ ARANYÉRBETEGEK TUDJÁK, HOGY A SZÉKLETÜRÍTÉS NEM MINDIG EGYSZERŰ. FOTÓ: GETTY IMAGES

Vécézés, de hogyan?

Először is érdemes megfogadni azt a tanácsot, miszerint ne ücsörögjünk hosszú ideig a mellékhelyiségben. Ha aranyérbetegséggel küzdünk, akkor semmiképpen ne itt olvassuk el a reggeli híreket, hosszan ücsörögve telefonunkkal a kezünkben (ha nincs semmiféle panaszunk, akkor sem tanácsos hosszú időt tölteni ebben a helyiségben). A vécén való üldögélés amúgy sem a legjobb pozitúra „nagydolgunk” problémamentes elvégzésére, ugyanis a guggolás jóval egészségesebb lenne. Az ülőpozíció ugyanis kedvezőtlenül hat a záróizmok ellazítására, így a végbélből csak erőlködéssel tud távozni a széklet. Szakorvosok szerint ehhez elég megemelni a lábunkat, vécézés közben például egy 15-20 cm magas sámlit vagy bármilyen támasztékot (például újságokat) használhatunk. Ha mindeközben még egy kicsit előre is dőlünk, szinte tökéletes pózt tudunk felvenni. Nőknél fordulhat elő leginkább, hogy a kismedencei izmok nem összehangoltan – amiknek el kellene ernyedniük, azok megfeszülnek székletürítés közben – működnek, ebben az esetben az intimtorna is segíthet.

Érdemes arra is figyelni, hogy ne erőltessük a végbél záróizmait, székeléskor ne nyomjunk túl erősen, gondolunk itt a széklet visszatartására, illetve a székrekedéskor történő erőlködésre is. Jó ha tudjuk, hogy a gyakori székrekedés aranyeres panaszokhoz vezethet, így törekedjünk arra, hogy ezt megelőzzük. Megfelelő táplálkozással – például rostokban gazdag ételek fogyasztásával –, bőséges folyadékbevitellel, illetve rendszeres testmozgással is elkerülhető a székrekedés, és így a vécén való erőlködés is. Szintén megszívlelendő tanács, hogy soha ne nyomjuk el a székelési ingert, inkább menjünk naponta többször vécére. De az is fontos, hogy naponta legalább egyszer legyen székletünk. Nem mindegy az sem, milyen vécépapírt használunk. A végbélnyílás környékének kíméletes tisztítására érdemes puha vécépapírt használni. Ha tehetjük, használjunk bidét, vagy iktassunk be egy langyos vízzel való lemosást, tisztálkodást. Amennyiben nincs erre lehetőségünk, akkor jól jöhet a nedves törlőkendő is, ezekből már vannak olyan változatok is, amelyek nedvesítő krémmel, nyugtató, gyulladáscsökkentő összetevővel vannak átitatva.