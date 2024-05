Rovarölő szer lehet a gabonapelyhekben

Rengeteg só és szennyezőanyag van a népszerű gabonapelyhekben – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán a Rizikometer. Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó magyar csapat a német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írta, a szakértők 30 kukoricapelyhet és 18 más típusú – például tönkölyből, kölesből vagy hajdinából készült – gabonapelyhet teszteltek, és feltártak néhány aggasztó tényt.

Rengeteg só és szennyezőanyag van a népszerű gabonapelyhekben. Fotó: Getty Images

Rovarölő és növényvédő szerek a müzlistálban

A termékekben többféle aggályos szennyezőanyagot is találtak, például akrilamidot, a glifozát nevű növényvédő szert és különféle ásványiolaj-származékokot is. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által „lehetséges rákkeltőnek” minősített akrilamid a magas hőfokon történő pörkölés során keletkezik a növényi fehérje építőeleméből – az aszparaginból – és természetes cukrokból. Az ásványiolaj-szennyeződés pedig valószínűleg a gyártási folyamatban részt vevő gépek kenőanyagának számlájára írható. Emellett több reggelizőpehelyben megtalálták a deltametrin nevű, „rendkívül veszélyes” rovarölő szer maradékát is. Mint ismert, ez a szer idegméregként hat, és nemcsak a kártevőket, de a méheket is veszélyezteti.

Túl sok a só és a cukor is

A tesztelt gabonapelyhek között soknak magas volt a sótartalma – a szakemberek szerint teljesen feleslegesen és indokolatlanul. A cukortartalom tekintetében pedig rendkívül nagy eltérések mutatkoztak attól függően, hogy a termék csak gabonából származó természetes cukrot vagy hozzáadott cukrot is tartalmazott-e. 100 gramm termék cukortartalma 3 és 12 gramm között mozgott.