Rostban gazdag reggelik, amelyek jót tesznek az emésztésednek

Általános egészséged megőrzése érdekében nagyon fontos, hogy elegendő rostot juttass a szervezetedbe – a legtöbb ember étrendje azonban még az ajánlott mennyiség felét sem fedezi. A rostszegény táplálkozás növelheti a székrekedés, az aranyérbetegség, a vastagbélrák, a szívbetegség és a divertikulitisz kialakulásának kockázatát.

Megéri ezekkel indítani a reggelt

Szerencsére rengeteg módja van a rostbevitel növelésének. Az egyik legegyszerűbb például, ha rostban gazdag reggelivel kezded a napod – bélrendszered és általános közérzeted is meghálálja majd. Most 15 egészséges, rostban és egyéb értékes tápanyagokban bővelkedő reggeliötletet mutatunk be a Health gyűjtése nyomán.

A részleteket tartalmazó galériánkat az alábbi képre kattintva nyithatod meg.

Tippek a rostbeviteled növeléséhez

Ahogy láthatod, a rostbevitel növelésének legegyszerűbb módja, ha több gyümölcsöt, zöldséget, diófélét, olajos magvat és hüvelyest eszel. A galériában bemutatott fogások mellett a hummuszba vagy guacamoléba mártott zöldségek is remek napindítók lehetnek. A chiamagot és a lenmagot szinte minden pékáru tésztájába bátran belekeverheted, a sima búzalisztet pedig fokozatosan cseréld le kókusz- és mandulalisztre.

Arra azonban ügyelj, hogy ha még nem vagy hozzászokva a rostban gazdag étrendhez, akkor csak lassan, apránként emeld a bevitelt. A hirtelen megnövelt rostbevitel ugyanis fokozott gázképződéshez és fájdalmas hasfeszüléshez vezethet.

Kiemelt képünk forrása: Getty Images