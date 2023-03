Rossz hírek a keto-diétáról

Az olyan fogyókúrás étrendek, mint a keto és a paleo diéta rendkívül népszerűvé váltak az elmúlt évtizedekben, de egy új tanulmány szerint ezek nem feltétlenül jelentenek jó megoldást sem a diétázó, sem pedig a Föld jövője szempontjából. Egy kutatócsoport most többféle szempont alapján hasonlította össze a népszerű diétákat, és azt találták, hogy a keto- és a paleo diéta is igen alacsony táplálkozási minőséget nyújt, ráadásul a legnagyobb környezeti hatással is rendelkezik – számol be a kutatók eredményeiről az iflscience.com.

Nagy divat a keto, de hosszútávú hatásait még nem vizsgálaták. Fotó: Getty Images

A louisianai Tulane Egyetem kutatói több mint 16 000 amerikai felnőtt étrendjét vizsgálták meg, akiket hatféle – a mindenevő, a vegetáriánus, a peszkatáriánus (aki húst nem, de halat eszik), a vegán, a keto- és a paleo étrendtípusba soroltak. Ezeket az étrendeket pontértékekkel látták el, és az egyes étrendeket fogyasztó emberek átlagpontszámát számították ki. Ez a tanulmány az első a maga nemében, amely a keto és a paleo étrend szénlábnyomát is vizsgálja és egyben összehasonlítja az amerikai felnőttek körében elterjedt egyéb étrendekkel.

A kulcs a szén-dioxid

A ketogén diéták szigorúan alacsony szénhidráttartalmú étrendre támaszkodva igyekeznek a szervezetet ketózisba szorítani, egy olyan anyagcsere-állapotba, amikor a szervezet a glükóz helyett zsírt éget el üzemanyagként. Normális esetben a szervezetünk az ételekből származó glükózt használja fel energiaként, de amikor kifogy a szénhidrátokból, a máj elkezdi lebontani helyette a zsírraktárakat. Az ebből a folyamatból nyert energia a ketonoknak nevezett molekulákból származik.

A keto-diétát eredetileg epilepsziás gyermekek kezelésére fejlesztették ki, de hamar bekerült a mainstream médiába, ahol népszerű fogyókúrás lehetőséggé vált. A keto-diéta hívei számos egészségügyi előnnyel büszkélkednek: fogyással, az éhségérzet csökkenésével és megnövekedett energiaszinttel, ám a kutatók egy ideje már a lehetséges veszélyekre is figyelmeztetnek. A probléma az, hogy az étrendnek eddig csak a rövid távú eredményeit vizsgálták, és továbbra sem világos, hogy a diéta hosszú távon hatékony-e, és legfőképp hogy mennyire biztonságos.

A Tulane Egyetem kutatócsoportjának becslése szerint a keto-diéta 1000 elfogyasztott kalóriára közel 2,91 kilogramm szén-dioxidot termel. A paleo diéta, a keto-diéta módosított változata, amely megenged némi szénhidrátot gyümölcsökből és zöldségekből, a következő legmagasabb szén-dioxid-kibocsátást mutatta ki: 2,6 kg szén-dioxidot termelve 1000 kalóriánként. Mint arról már egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, az egészséges táplálkozáshoz egy átlagos felnőttnek mindennap 25-35 gramm rostra van szüksége az emésztés megfelelő működéséhez.

