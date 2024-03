Nyakatekert: így használd a wc-t ha aranyérbeteg vagy

Aranyérbetegként előfordulhat, hogy rettegünk a vécézéstől – az aranyeres csomók gyulladása székletürítéskor valóban fájdalommal járhat –, pedig nem kell, hogy így legyen. Már csak azért sem, mert ez egy mindennapi tevékenység, és egészségünk szempontjából nagyon fontos, hogy valóban rendszeresen legyen székletünk. Nem egészséges – sőt, krónikus székrekedéshez, majd a székrekedés miatti erőlködés aranyérhez vezethet –, ha a fájdalomtól való félelem miatt nyomjuk el az ingert. Mire figyeljünk, hogy az otthonunk legkisebb helyiségében töltött idő – amely a lehető legrövidebb legyen – ne a kellemetlenségekről, a fájdalomról szóljon? Mutatjuk, mert a könnyed székletürítést több dolog is befolyásolhatja.

FELEJTSÜK EL A WC-N ÜCSÖRGÉST, HA NEM AKARUNK PROBLÉMÁKAT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Ne üldögéljünk, guggoljunk!

Gondoltuk volna, hogy a guggolás jóval egészségesebb pozitúra, mint az üldögélés? Ha eddig nem is gondoltunk erre, higgyük el a szakorvosoknak, hogy ez így van. Az ülőpozíció ugyanis nem a legjobb választás, ha a záróizmok ellazításáról van szó, mert így csak erőlködéssel tud távozni a széklet, amely aranyérproblémákat okozhat, ha pedig már eleve kialakult a baj, akkor tovább súlyosbíthatja a betegséget. Ahhoz, hogy javítsunk a helyzeten – nem kell lecserélni a vécénket például pottyantósra – elég beszerezni egy erre a célra kifejlesztett sámlit. Ha erre sem akarunk költeni, elég megemelni a lábunkat, szinte bármivel, ami erre alkalmas. A lényeg, hogy 15-20 centiméterrel magasabbra kerüljön a lábunk, sőt, előre is dőlhetünk, és így már el is értük a szinte tökéletes guggoló pózt. További jó tanácsként érdemes azt is megfogadni, hogy törekedjünk a gyorsaságra, ne az otthonunk legkisebb helyiségét válasszuk például a hosszas olvasgatásra.

Válasszunk jól vécépapírt!

Mindig ugyanazt a terméket vesszük le a polcról, ha vécépapírról van szó? Nem baj, ha van kedvencünk ebből is, ám arra mindenképpen figyeljünk, hogy a lehető legpuhábbat válasszuk.

Az aranyérbetegség tünetei miatt irritált végbélkörnyéki területet amúgy sem ajánlott dörzsölni, legyünk óvatosak ennél a mozdulatsornál is. Használhatunk nedves törlőkendőt is, de a legjobb, ha a székelés után egy gyors tisztálkodásra is – ezt megkönnyítheti a bidé használata – van lehetőségünk. Szintén jó döntés, ha pamutból készült, jól szellőző alsóneműt hordunk, és kerüljük a szoros ruhadarabokat, a megfelelő véráramlás miatt.

Mozogjunk minél többet!

Nem csak azért érdemes mozogni, mert az jó hatással van a bélműködésre – például segít megelőzni a székrekedést, amely az aranyérbetegség egyik kiváltó oka lehet –, de a már kialakult aranyeres tünetek visszaszorításában is nagy szerepe lehet annak, ha aktívak vagyunk. A mozgás ugyanis jó hatással van a vérkeringésre, a kötőszövetekre – az aranyérbetegség ugyanis akkor alakul ki, ha végbélnyálkahártya alatt található érköteget rögzítő kötőszövetek valamilyen okból meglazulnak. Mindenképpen mozogjunk rendszeresen, ha hajlamosak vagyunk az aranyérbetegség kialakulására, ha ülőmunkát végzünk, netán súlyproblémákkal küzdünk.

Együnk jól!

A helyes táplálkozás – sok rost, zöldség, gyümölcs, de kevés zsír és cukor – abban az esetben is garantáltan kifizetődő lesz, ha a könnyű székelésre törekszünk. Ma már tudjuk, hogy az emésztési problémákért leginkább a helytelen táplálkozás tehető felelőssé. A rostszegény táplálkozás – lelassulhat a belek mozgása, székrekedéshez vezethet – pedig kifejezetten ellenjavallt azoknak, akiket érintenek az aranyérbetegség tünetei. A kiegyensúlyozott táplálkozás mellett figyeljünk arra is, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, mert így fellazíthatjuk a székletet, és máris könnyebbé válhat a rettegett nagydolog elvégzése.