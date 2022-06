Aranyeresként home office-ban: erre figyeljünk

Az aranyérbetegség nagyon gyakori mind a férfiaknál, mind a nőknél. Az emberek mintegy fele 50 éves koráig legalább egyszer megküzd a problémával, amelynek lényege, hogy a végbélnyílásnál és a végbél alsó részén található vénák vagy erek megduzzadnak, irritálódnak. Ez jellemzően akkor történik meg, ha valamilyen oknál fogva extra nyomás nehezedik az említett területre.

Bár a tünetek egyénenként változhatnak, a leggyakoribb szimptómák közé tartozik a vécépapíron, vécécsészében vagy a székletben észlelhető vér, a végbélnyílás körül érezhető fájdalom, irritáció, valamint a viszketés. Attól függően, hogy a végbél záróizmától merre helyezkedik el, megkülönböztetünk külső vagy belső aranyeret.

Irány az orvos!

Ha arra gyanakszunk, hogy aranyerünk van, célszerű minél hamarabb felkeresni egy proktológust. Ez azért fontos, mert az aranyér tünetei átfedésben lehetnek egyéb betegségekkel járó panaszokkal (például végbélrepedés, végbélsipoly, súlyos esetben végbélrák), így előfordulhat, hogy azt hisszük, aranyerünk van, pedig valójában más a probléma. A kezelés sikeressége értelemszerűen a pontos diagnózistól függ.

A terápiát a betegség súlyosságának megfelelően állítják össze. Enyhe esetben általában elegendő az életmódbeli változtatások beiktatása, és a különféle, vény nélkül kapható kenőcsök és végbélkúpok használata. Ezek a – például szukralfátot, elölt E. coli baktériumot vagy gyógynövénykivonatot tartalmazó – készítmények amellett, hogy csillapítják az aranyeres panaszokat és elősegítik a sebgyógyulást, csökkentik a gyulladást, valamint fertőtlenítő hatásúak is. Előrehaladott állapotban viszont gyógyszeres vagy akár műtéti beavatkozás is szükséges lehet.

A mozgástól a higiéniáig

A gyógyulás egyik feltétele, hogy addig és úgy alkalmazzuk az aranyér kezelésére szolgáló készítményeket, ahogy az orvos előírta. A home office lazább keretei között hajlamosak lehetünk szétcsúszni, elfelejteni dolgokat, éppen ezért fontos a tudatosság. Ha kell, állítsunk be emlékeztetőt a telefonunkra azzal kapcsolatban, mit mikor kell használni, vagy írjuk le egy papírra, és tűzzük ki jól látható helyre a lakásban. A lényeg, hogy semmi ne maradjon ki!

Aranyeresként még nagyobb odafigyelés szükséges a home office-ban. Fotó: Getty Images

Az otthoni munkavégzést sokan azért szeretik, mert megspórolható vele a bejárással járó fáradtság, idő, energia. Ez azonban azt is jelenti, hogy home office-ban a szokásosnál kevesebbet mozgunk. Pedig az ülő életmód nemcsak az aranyér kialakulását segíti elő, de már meglévő betegség esetén is sokat árthat. Minimum óránként álljunk fel tehát az asztaltól, és alaposan mozgassuk át magunkat. Arra az időre pedig, amit egyébként utazással töltenénk, iktassunk be egy könnyű tornát, sétát (aranyérnél az olyan edzés kerülendő, amely komoly erőfeszítést kíván).

Fentebb már említettük, hogy a home office lazaságra csábít. Ez az étkezésben is megmutatkozik, sokan ugyanis kevésbé figyelnek oda arra, mi kerül a tányérjukra. Aranyeresként azonban ne essünk ebbe a hibába! Az egészséges táplálkozás, azon belül is a rostdús élelmiszerek (búza, zab, barna rizs, gyümölcsök, zöldségek) és a sok folyadék (lehetőleg víz) fogyasztása elengedhetetlen állapotunk javulásához. Az ok egyszerű: a székletünk így lágyabb lesz, és a térfogata is megnő, ez pedig segít elkerülni, hogy erőlködnünk kelljen a vécén (amiről köztudott, hogy rontja az aranyeres tüneteket).

Aranyér esetén a higiéniára is fokozottan ügyelni kell. Hogy elkerüljük a kórokozók elszaporodását és az irritációt, a reggeli és esti tisztálkodás mellett minden egyes székletürítés után tisztítsuk meg a végbélnyílást. Erre a legjobb módszer a folyóvízzel való leöblítés bidé vagy zuhany segítségével. Ami a törölközőt illeti, tartózkodjunk a durva anyagok használatától, és dörzsölés helyett csak gyengéden itassuk fel a nedvességet. A tisztálkodás szempontjából egyébként nagyon előnyös a home office: otthonunk nyugalmában, kényelmében könnyebb higiénikusan tartani az intim területet, mint mondjuk az irodai mosdóban.

A székletürítéssel kapcsolatban kiemelendő még, hogy ha ingert érzünk, minél hamarabb menjünk el a mosdóba, a tartogatás ugyanis sokat árthat. Annak szintén nincsen jó hatása, ha hosszú ideig ülünk a vécén – minél hamarabb letudjuk, annál kevésbé gátoljuk a gyógyulásunkat.

Az otthoni munkavégzés során azt is egyszerűbben meg tudjuk oldani, hogy naponta 2-3 alkalommal ülőfürdőt vegyünk – tapasztalatok szerint a módszer sokat enyhíthet az aranyeres panaszokon. Először fertőtlenítsük ki a kádat, majd engedjünk bele annyi kellemesen langyos vizet, hogy a csípőtájékunkat ülve éppen elfedje. 15-20 perc után szálljunk ki, majd óvatosan töröljük át a gát- és a végbéltájékot. Ha bizonytalanok vagyunk, alkalmazhatjuk-e az ülőfürdőt, kérjük ki orvosunk tanácsát.