Veszélyes és káros, ha így vécézel

A legtöbben talán bele sem gondolnak, hogy saját egészségüket veszélyeztetik azzal, hogy a mellékhelyiségben is telefonoznak, miközben a dolgukat végzik. Pedig dr. Saurabh Sethi gasztroenterológus szerint több kockázatot is magában rejt ez az igencsak elterjedt szokás – figyelmeztetett a The Guardian cikke.

Ez a szokás nemcsak higiéniai szempontból aggasztó, hanem egészségi problémákhoz is vezethet. Fotó: Getty Images

Ezért szokj le a vécézés közbeni telefonozásról

Az említett szakember nemrég tett közzé a TikTok-on egy videót, amelyben azt ecseteli, hogy miért borzasztóan káros és veszélyes szokás a vécézés közbeni telefonozás.

Először is: ha vizelet- vagy székletürítés közben a telefonunkat nyomkodjuk, akkor a szükségesnél jóval több ideig maradhatunk a vécén, amely fokozott nyomást helyezhet végbélre és a végbélnyílásra. Mindez pedig aranyérhez, végbélrepedésekhez, de akár végbélsérvhez vagy végbélsüllyedéshez is vezethet.

Másodszor pedig a szóban forgó szokás higiéniai szempontból is aggasztó, hiszen számos kórokozó, valamint vizelet- és székletrészecske kerülhet így a telefonra. Egyes kutatások például megállapították, hogy egy átlagos okostelefon képernyőjén több kórokozó nyüzsög, mint egy nyilvános vécé ülőkéjén.

Legyen a mellékhelyiség telefonmentes övezet!

Amikor tehát legközelebb a vécére mész, jobb, ha kint hagyod a telefonodat. Vagy ha mégis kénytelen vagy magaddal vinni – mert például egy fontos telefont vársz, vagy éppen vonalban vagy valakivel, esetleg azonnal válaszolnod kell egy e-mailre –, akkor érdemes beállítani egy néhány perces időzítőt, nehogy ott ragadj fél órára. Ha pedig már kijöttél a mellékhelyiségből, mindenképpen töröld át fertőtlenítőkendővel a készülékedet.