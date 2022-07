A legkínosabb dolgok, amelyeket terhesség alatt tapasztalhatunk

Minden nő tisztában van vele, hogy ha várandós lesz, akkor a hasa megnő, a szokásosnál fáradtabbnak érzi magát, sőt, előfordulhat – főleg a terhesség első hónapjaiban –, hogy hányinger, hányás gyötri. Vannak azonban olyan, kínosnak mondható tünetek is, amelyekre sokan nem készülnek fel. A webMD ezeket vette sorra cikkében, és arról is írt, hogyan kezelhetőek a kellemetlen panaszok.

Fokozott gázképződés

A fokozott gázképződés gyakorlatilag minden terhes nőt érint, méghozzá azért, mert az áldott állapot hormonális hullámzással jár együtt, ami lelassíthatja a gyomor-bélrendszer működését. Mivel a babavárás alatt nem vagyunk képesek ugyanúgy kontrollálni az izmainkat, előfordulhat, hogy vissza se tudjuk tartani a szellentést – ami még kínosabbá teszi a helyzetet.

A zavaró tünet enyhítése érdekében fontos a rendszeres testmozgás és a megfelelően összeállított étrend. „A testmozgás segít növelni a tápcsatorna mozgékonyságát, így az étel gyorsabban halad át rajta, és kevesebb gáz keletkezik. Egyes ételek, italok nagyobb valószínűséggel termelnek gázt, ezért a legjobb, ha teljesen elkerüljük azokat: ilyenek a szénsavas italok, a bab, a brokkoli, a karfiol, az aszalt gyümölcsök vagy a tej” – mondja dr. Michele M. Hakakha szülész-nőgyógyász.

Aranyér

„Száz százalék, hogy az aranyér megjelenik, ha egy nő teherbe esik. Az aranyér kialakulásának egyik gyakori oka a székrekedés, illetve a székletürítéssel járó erőlködés, és mint ismert, a terhesség sokszor jár együtt székrekedéssel” – szögezi le dr. Hakakha, aki szerint a székrekedés – és így az aranyér – ellen a leghatékonyabban úgy küzdhetünk, ha rostdúsan táplálkozunk, sok folyadékot iszunk és aktív életet élünk.

A terhesség kellemetlen tünetekkel is járhat. Fotó: Getty Images

Inkontinencia

A terhesség alatt bekövetkező változások miatt az inkontinencia ugyancsak gyakori kísérője a babavárásnak. Bár a szülés után a probléma általában magától rendeződik – miután a hólyagra már nem nehezedik rá a baba, a méhlepény és a magzatvíz súlya –, kellemetlen lehet, hogy a kismamának a köhögés, tüsszentés vagy nevetés alkalmával távozó vizeletcseppek miatt kell aggódnia.

Dr. Hakakha szerint a rendszeres mosdóba járás csökkentheti a szivárgás valószínűségét. Még akkor is ürítsük ki legalább kétóránként a hólyagunkat, ha úgy érezzük, nem is kell vécére mennünk! Emellett javasolt az inkontinenciabetét viselése is.

A szaglás kiélesedése

A várandós nőknek a szaglásuk kiélesedésére is fel kell készülniük. Sokan nagyon rosszul viselik például a baromfi vagy a tenger gyümölcseinek az aromáját. Sőt, az is jellemző lehet, hogy a saját illatukat – például a hüvely szagát – is jobban érzik a szokásosnál, ami kínosan érintheti őket. „Emiatt fölösleges aggódni, más ezt nem fogja érezni, ugyanis nem az illatunk lett erősebb, hanem a szaglásunk” – hangsúlyozza dr. Kim Hoover szülész-nőgyógyász, hozzátéve: ha nagyon kellemetlen szagot érzünk odalent, érdemes szakemberhez fordulni, hogy kiderüljön, nem fertőzés okozza-e a panaszt.

Akné

A szervezetben lezajló hormonális változások miatt az akné megjelenésére szintén számítani kell, különösen az első trimeszter alatt. Bizonyos akné elleni készítmények nem szedhetőek várandósan, de vannak módszerek, amelyek biztonsággal alkalmazhatóak. Dr. Hakakha ezért azt javasolja, hogy mielőtt bármit is elkezdenénk használni, egyeztessünk orvosunkkal. „A helyileg ható akné elleni gyógyszereket csak kis mennyiségben, kizárólag az érintett területeken alkalmazzuk. A szalicilsavat, benzoil-peroxidot és azelainsavat tartalmazó termékek kis mennyiségben biztonságosan használhatók” – így a szülész-nőgyógyász.

Intim változások

A terhesség során tapasztalható intim változások – bővebb hüvelyi folyás és/vagy bővebb, szagtalan, fehér színű váladékozás, a szeméremtest duzzanata – sokakat szégyenérzettel tölthetnek el. Emiatt önbizalomhiányossá válhatnak, hanyagolhatják a párjukkal való intim együttlétet. Pedig dr. Kinney úgy véli, nincs miért kínosan érezni magunkat: a felsoroltak teljesen természetesek a babavárás idején. „Tekintsük ezt a helyzetet inkább egy lehetőségnek, amely segítségével gyakorolhatjuk az önelfogadást, a pozitív testkép kialakítását” – mutat rá a szakember, aki úgy folytatta: ha ennek ellenére is aggódunk, partnerünkkel együtt keressük fel orvosunkat.