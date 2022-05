Az aranyér kezelése otthon

Az aranyér a végbél egyik leggyakoribb betegsége, amely kényelmetlen, és sokszor fájdalmas tünetekkel jár. Magyarországon népbetegségnek számít, egyes felmérések szerint az ötven feletti korosztályban már minden második embert érint. A mozgásszegény életmód, a rendszeres ülőmunka és a nem megfelelő étkezés kihatással van a belek mozgására, és a vérkeringésre a bélrendszer alsóbb részein, ami miatt csomók alakulnak ki. Kezelése a betegség súlyosságának függvénye, gyógyszeres, vagy akár műtéti beavatkozás is szükséges lehet előrehaladott stádiumban. Íme, néhány tipp, amivel otthon is hatékonyan kezelhetőek az aranyér tünetei.

Étkezés és folyadékfogyasztás

Megfelelő étkezéssel sokat tehetünk az aranyér megelőzéséért, de a már kialakult betegséget is segít kordában tartani. Rosthiányos táplálkozás esetén a széklet tömörebbé válik, székrekedés alakulhat ki, ami a toaletten hosszas erőlködéssel és eseménytelen várakozással járhat együtt. A rostban gazdag ételek - például a hüvelyes növények, gyümölcsök, tönkölybúza kenyér vagy zab - lágyítják a székletet, így az könnyebben távozik a szervezetből. A lenmag javítja az emésztésünket, és a benne található "síkosító" anyagok megkönnyítik a széklet formálását és annak eltávolítását a szervezetünkből. Természetes hashajtó az aszalt szilva és a füge is, fogyasztásuk szintén megkönnyítheti a mosdóban eltöltött időt. Fontos a szervezet hidratáltsága is, fogyasszunk sok folyadékot, elsősorban vizet.

Ha menni kell, akkor menni kell

Aranyérrel nem tanácsos sokáig visszatartani a székletet, ha a beteg késztetést érez rá, fel kell keresni a toalettet. Érdemes a székelésben egy napi rutint kialakítani, amihez szervezetünk alkalmazkodhat, ha azonban nem járunk sikerrel, semmiképp se erőltessük, mert azzal csak súlyosabbá tehetjük az aranyér tüneteit.

Borogatások

Az aranyérre alkalmazott, egyik legközismertebb gyógyhatású készítmény az almaecet. A benne lévő ecetsav élénkíti a sejtlégzést, valamint baktériumölő hatása van. Gyulladások és bőrproblémák esetén kókuszolajas borogatást is alkalmaznak, amely gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatóanyagai miatt aranyér kezelésére is alkalmas. A patikák polcain találhatunk alove vera tartalmú kenőcsöket is, amelyek szintén segíthetnek ebben a betegségben, vagy a gyógyszerész tud javasolni vény nélküli készítményeket is, melyek enyhülést hoznak a panaszokra.

Fürdő

Ha időnk engedi, naponta akár 2-3 langyos fürdőt is vehetünk, elsősorban a székelést követően. Ne legyen túl forró a víz abban az esetben, ha az aranyér nagyon vérzik, a meleg környezet mindenesetre fokozza a vérkeringést, és a fájdalmat is tompítja. Fertőtlenítő és fájdalomcsillapító hatása miatt a kamillafürdő is jót tehet ilyenkor. Aranyér esetén a megfelelő higiénia miatt is fontos a többszöri fürdő. Ha végeztünk, az érzékeny területet óvatosan töröljük tisztára, semmiképpen se dörzsöljük. Használhatunk akár hajszárítót is, ha nagyon érzékeny az érintésre.

Jegelés

Az aranyérre a meleg mellett a hideg is jó hatással lehet. A fájó területre naponta többször tegyünk jeges borogatást, - szorítsunk hozzá például egy adag jégkockát - ez ugyanis összehúzza az ereket, és szintén segíthet a fájdalom enyhítésében. 15-20 percig tartson egy jeges kezelés, amit naponta többször is megismételhetünk.

Kényelmes alsónemű

Aranyér mellett kerüljük a feszes alsóneműk viselését, inkább válasszuk a laza, jól szellőző, pamut alsókat. Ha az érzékeny terület nem szellőzik megfelelően, az tovább ronthat a tüneteken.