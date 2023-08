Pollenhelyzet: hétvégétől ismét szenvedés vár az allergiásokra

A naponta frissülő pollennaptár keddi adatai szerint a virágzásuk csúcsidőszakán túljutott csalánfélék virágporának mennyisége még mindig nagy. Eközben a szezonja elején járó parlagfű pollenkoncentrációja országosan a közepes tartományban alakul – a szárazabb területeken azonban magas szintet is elérheti.

Ahogy újra melegszik az idő, a pollenkoncentráció gyors növekedésére számíthatunk. Fotó: Getty Images

Hétvégén gyorsan erősödik majd a pollenterhelés

A tájékoztatás szerint a csapadékos, hűvös időjárás késlelteti a pollenterhelés emelkedését. Hétvégétől azonban visszatér a meleg idő, így a pollenkoncentráció gyors növekedésére kell készülni.

A már említett allergének mellett az üröm, a pázsitfűfélék, az útifű, a libatop- és kenderfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, a gyékény, a sás, a hárs, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenszemei is okozhatnak kellemetlen napokat az allergiásoknak – bár ezek most csupán csekély mennyiségben keringenek a levegőben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) polleninformációiból továbbá az is kiderült, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma most országosan alacsony.

Tanulmányozd a pollennaptárat!

Ahogy már korábbi cikkünkben is írtuk, allergiás reakciót akkor tapasztalhatsz, amikor az immunrendszered érzékenyen reagál bizonyos – egyébként ártalmatlan – anyagokra. A megjelenő tünetek azonban egyénenként és a kiváltó okoktól függően is eltérőek lehetnek. Ha tudni szeretnéd, hogy az év szakaszaiban mely allergén növények szórják virágporukat, akkor érdemes tanulmányoznod az NNGYK által megosztott alábbi infografikát.

A leggyakoribb allergiás tünetek közé egyébként a következőket sorolják: tüsszögés, orrdugulás, orrfolyás, torokkaparás, szemviszketés, könnyezés.