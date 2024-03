Jelek, hogy pollenallergiás a kutyád

Bár kevésbé gyakori, mint a bolha- és háziporatka-allergia, kutyáknál is előfordulhat pollenallergia. Mint az a brit Blue Cross állatjóléti jótékonysági szervezet bejegyzésében olvasható, míg a levegőben terjedő virágporral szembeni érzékenység az embernél jellemzően szemviszketéssel, orrfolyással és tüsszögéssel jár, addig kutyáknál általában inkább bőrpanaszokat okoz. Mindenképpen intő jel, ha kedvenced a tavaszi-nyári időszakban sokat vakarja, rágcsálja vagy dörzsöli:

a mancsait;

szemét, fülét, száját és pofáját;

hónalját;

hasát;

hátsó lábait;

feneke környékét;

ágyékát.

Ritkábban, de kutyáknál is jelentkezhetnek pollenallergiás panaszok. Fotó: Getty Images

Az érintett bőrterületen pikkelyszerű hámlás, vörösség, sebesedés is jelentkezhet. Olykor a sok harapdálás, vakarás hatására csomókban a szőr is kihullhat. Ezzel együtt már arra is érdemes felfigyelni, ha ugyan az állat bundája ránézésre makulátlan, de a szokásosnál gyakrabban vakarózik. Árulkodó, ha a tünetek szezonálisan, mindig az év nagyjából ugyanazon időszakában, pollenszezonban jelentkeznek. Az ettől eltérő időszakban fennálló bőrpanaszok inkább egyéb allergiára, esetleg bakteriális, gombás fertőzésre vagy élősködőkre utalhatnak. Fontos hangsúlyozni, hogy az állandó vakarózás nemcsak bőrsérüléseket okozhat, hanem egyben a szintén viszketéssel járó bakteriális és gombás fertőzésekre is fogékonyabbá teszi az állatot.

Éppen ezért allergiagyanú esetén mindenképpen érdemes felkeresni az állatorvost, aki szükség esetén gyógyszeres terápiát is előírhat. Mindazonáltal akad néhány óvintézkedés, amelyet a gazdi maga is megtehet a pollenallergiás panaszok mérséklése érdekében. Javasolt például a sétáltatást a kora reggeli vagy késő esti órákra időzíteni, amikor a levegő pollenkoncentrációja általában alacsonyabb. Hasznos továbbá, ha hazaérve átdörzsöljük kedvencünk bundáját és mancsait egy nedves törölközővel, eltávolítva a rátapadt polleneket. Hasonlóképpen fontos tisztán tartani az életterét: mossuk rendszeresen a fekhelyére letett párnákat és porszívózzunk gyakran otthon.