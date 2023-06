Ezért eszik a kutyád füvet

A közhiedelem szerint a kutyák csak akkor rágcsálnak füvet, ha betegek, illetve hányniuk kell. Éppen ezért – érthető módon – a gazdák rendszerint megrémülnek, ha azt látják, hogy kedvencük előszeretettel kóstolgatja a fűszálakat a kertben vagy a parkban. Mindez azonban csak egy tévhit, tehát aggodalomra semmi ok – állítja az rtl.hu cikke.

A kutyák nem csak akkor rágcsálnak füvet, ha betegek. Fotó: Getty Images

Nem kell azonnal rémeket látni

A portál egy állatorvos TikTok-videójára hivatkozva igyekezett megnyugtatni a kutyatartókat. Dr. Amir Amnway ugyanis arról tájékoztatta követőit, hogy a fűevés nem feltétlenül jelez betegséget. A szakember szerint a legtöbb esetben csupán arról van szó, hogy az ebnek ízlik az adott növény, ezért eszi meg. Néha viszont valóban könnyíteni akarnak magukon, amikor érzik, hogy nagyon kavarog a gyomruk.

A cikk azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy a fenti állítás ellenére nem érdemes csak legyinteni arra, ha kedvencünk szinte bármilyen növényt megkóstol. A Sun gyűjtése szerint ugyanis az azálea, a gyöngyvirág, a leander, a nárcisz, a szágópálma és a tulipán is kifejezetten veszélyes lehet négylábú barátainkra. Honnan tudhatom, hogy veszett a kutyám?

Sokat számít a mennyiség

Ahogy már korábbi cikkünkben olvashattad, gyomorpanaszok esetén a kutyák szinte rágás nélkül nyelik le a fűszálakat, azok ugyanis fizikailag ingerelni tudják az eb torkát és gyomornyálkahártyáját, így idézik elő a hányást. Nagy bajra akkor érdemes gyanakodni, ha nem csupán 1-2 szál elrágcsálásáról van szó, hanem kedvencünk nagyobb mennyiségben fogyasztja, már-már habzsolja a növényt.

A növényevés azonban sokszor valóban csak kedvtelésből történik, de egyfajta pótcselekvésként a kiegyensúlyozatlan táplálás ellensúlyozását is szolgálhatja. Ha tehát kutyánk gyakran áll neki „legelni”, érdemes utánajárni, hogy az általunk biztosított eledelből vajon hozzájut-e mindenhez, amelyre szüksége van az egészsége megőrzéséhez. A fű ugyan számos esszenciális tápanyagot tartalmaz, de némi főtt zöldséggel is egyszerűen kielégíthetjük kutyánk igényeit – és így még azon sem kell aggódni, hogy kedvencünk esetleg gyomorrontás miatt rágcsál fűszálakat.

