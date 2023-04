Így nem lesz mérgezés a medvehagymagyűjtésből

Ha tudod, milyen különbségeket kell figyelni a medvehagyma és a gyöngyvirág között, akkor nem fogod összekeverni a kettőt – hívta fel a figyelmet a Maradék nélkül projekt. Ez a tudás pedig tulajdonképpen életmentő lehet. Mutatjuk, miért.

Életveszélyes mérgezést kockáztat, aki tudatlanul vág bele a gyűjtésbe! Fotó: Getty Images

Komoly mérgezés, akár halál is lehet a vége

A medvehagyma levelei könnyen összetéveszthetőek az mérgező gyöngyvirággal – írtuk meg egy korábbi cikkünkben. Nem lehet azonban elégszer hangsúlyozni: ennek az apró tévedésnek kórházi ápolás, vagy legrosszabb esetben haláleset lehet a vége. A mérgezésre az alábbi kezdeti tünetek hívhatják fel a figyelmedet:

csillapíthatatlan hányás,

hasmenés,

erős hasi fájdalom,

kábultság,

nagyon alacsony, alig tapintható pulzus.

A későbbiekben viszont jellemzően hirtelen felgyorsul a szívverés, a vérnyomás pedig drasztikusan lezuhan, majd végül megállhat a szív. Nagyon fontos tehát, hogy csak abból a növényből szedj és egyél, amelyről biztosan tudod, hogy medvehagyma! De vajon miből tudhatod? A Kék Bolygó Alapítvány által megosztott infografika pont ezt szemlélteti.

Ha a fentieket megjegyzed, könnyebben megkülönböztetheted a csillag alakú virágokkal tarkított, fokhagymaillatú medvehagymát az édes illatú és harang alakú virággal rendelkező, szagtalan levelű gyöngyvirágtól.

Medvehagyma: igazi tavaszi kincs

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, a tavasz hírnökének is nevezett gyógynövény a népi gyógyászatban vér- és vesetisztító hírében áll, de étvágyfokozó és emésztést serkentő hatási is tulajdonítanak neki. Úgy vélik, mérsékelheti a magas vérnyomást és koleszterinszintet, javíthatja a vérkeringést, illetve a gombás bőrfertőzések gyógyulását is elősegítheti. Magas C-vitamin-tartalma miatt kiváló választás, ha a hideg hónapok után felturbóznád immunrendszeredet.

Sokan már alig várták a tavaszt, hogy a piacokat ismét elárasszák a friss, szezonális gyümölcsök és zöldségek. Mutatjuk, a medvehagyma mellett miket érdemes keresned a kereskedőknél áprilisban, és azt is részletezzük, melyikkel milyen vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz juttathatod a szervezetedet.

