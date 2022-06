Jó ötlet-e vegán étrenden tartani házi kedvenceinket?

Klíma- és állatvédelmi indíttatásból egyre többen választják a vegán étrendet, amelynek lényege, hogy nem fogyasztunk többé állati eredetű élelmiszereket – vagyis például tejtermékeket és tojást sem. A vegánok között azonban az utóbbi években egy új trend kezdett terjedni: egyre több gazda szoktatja át kutyáit vagy macskáit is a növényi étrendre.

A szakértők még óvatosságra intenek

A vegán állateledelek globális piaca már 2020-ban 9,6 milliárd dolláros bevételt tudott felmutatni, az előrejelzések szerint azonban 2030-ra már évente 16,3 milliárd dolláros nyereséget termel majd. A jelentős növekedéshez hozzájárul, hogy a közelmúltig igen korlátozott termékpaletta az utóbbi években számos új piaci szereplővel bővült, így már kezd felzárkózni a kínálat a kereslethez.

A vegán kutyaeledel ötletét azonban sokan továbbra is fenntartásokkal kezelik, a Brit Állatorvosok Szövetsége (BVA) pedig egyenesen óvatosságra inti a gazdákat – számolt be róla a The Guradian. Mint írták, a szervezet hivatalos álláspontja az, hogy bár elméletben táplálhatjuk kizárólag növényi eredetű táplálékkel a kutyáinkat, illetve kialakíthatunk olyan menüt, amellyel az állat minden igényét kielégítjük, a vegán étrend hosszú távú hatásairól még nincs elég információ ahhoz, hogy kijelenthessék az ilyen módon történő táplálás biztonságosságát. „Bár az általunk átvizsgált, rövid távú tanulmányok azt sugallják, hogy a vegán ételek is ugyanolyan táplálóak lehetnek kedvenceinknek, mint a más típusú élelmiszerek, még nincs olyan tanulmány, amely az élethosszig tartó hatásokat vizsgálja olyan állatoknál, amelyeket kizárólag növényi eledelekkel tápláltak” – magyarázta Justine Shotton, a BVA elnöke.

Egyre többen próbálják átszoktatni háziállataikat a vegán étrendre. Fotó: Getty Images

Az Állateledelgyártók Szövetsége (PFMA) ugyanilyen körültekintően fogalmaz a vegán étrenddel kapcsolatban. Véleményük szerint, mivel a kutyák mindenevők, képesek lehetnek megszokni a növényi étrendet, a nem állati eredetű termékeket azonban gondosan ellenőriztetni kell egy állatorvossal vagy állattáplálási szakértővel. A vegán eledelekből ugyanis gyakran hiányoznak vagy csak kis mennyiségben vannak jelen bizonyos, a kutya egészségéhez elengedhetetlen tápanyagok, mint a vas, a kalcium, a cink, valamint az A- és a B-vitamin. Korábbi tanulmányok pedig azt is kimutatták, hogy a vegetáriánus étrenden tartott kutyák körében gyakran alakul ki fehérje-, aminosav- vagy egyéb tápanyaghiány – ezek a tudományos munkák azonban még a kereskedelmi forgalomban előállított, teljes értékűnek tartott növényi élelmiszerek széles körű elterjedése előtt készültek.

Minden gazdinak tudnia kell, hogy csokoládét nem szabad a kutyáknak adni. Egy kisebb testű, illetve alacsony testsúlyú kutyát nemcsak komolyan megbetegíthet, hanem akár életveszélybe is sodorhat már kisebb mennyiségű csoki is.

Az állatorvos, aki a saját tapasztalataiból tanult

A The Guardian több olyan vegán kisállattartóval is beszélt, akik nemcsak a saját, hanem idővel kutyáik étrendjéből is száműzték az állati eredetű élelmiszereket. Michelle Thomas – aki már 6 éve vegán, és 14 hónapja magyar vizsláját is átszoktatta a növényi étrendre – úgy fogalmazott, hogy idővel egyre nyugtalanítóbbá vált számára, hogy szembemegy az elveivel az, ahogyan a kutyáját (korábban) etette. Ezért inkább utánanézett, hogyan tudná kiegyensúlyozottan és biztonságosan, de kizárólag növényi étellel táplálni kedvencét. Ő végül egy olyan vegán táp mellett tette le a voksát, amely rizsből, burgonyából, spenótból, almából, sárgarépából és különböző növényi fehérjékből készül. Elmondása szerint ezek a „különleges” eledelek viszonylag drágának számítanak, ám az állatorvosi rendelőkben kapható, speciális diétás állateledelek sem olcsóbbak. Tehát, aki valóban szeretné kielégíteni a kutyája igényeit, annak úgyis mélyebben kell a zsebébe nyúlnia.

A portál interjúalanyai között szerepelt egy állatorvos, Dr. Arielle Griffiths is, aki azóta egy vegán állateledelt gyártó céget is elindított. „Négy évvel ezelőtt álmomban sem gondoltam volna, hogy valaha ezen az úton fogok járni. Mint sokan mások, mi is normál kutyaeledelt vettünk, sőt, azt választottuk a férjemmel, ami a legolcsóbb” – mondta. A 180 fokos fordulat akkor állt be az életükben, amikor egyetlen nap alatt négy állatot (kutyákat és macskákat) is el kellett altatnia, elhízással összefüggő betegségek miatt. Ekkor kezdte tanulmányozni a kisállatok táplálásának lehetséges módjait és azok hatásait, és elmondása szerint igencsak meglepte, amit talált: az adatok alapján úgy tűnt, hogy akárcsak az embereké, az állatok egészségi állapota is annál nagyobb javulást mutat, minél több növényi táplálék szerepel az étrendjükben.

Bár a szakmában a legtöbben úgy gondolják, hogy a kutyákkal ellentétben a macskáknál nem kivitelezhető a vegán étrend, Griffiths ezzel nem ért egyet. Ő azt vallja, hogy a húsban gazdag étrenden tartott macskák többsége szörnyű egészségi állapotban van – az általánosnak mondható elhízás mellett sokuk küzd például allergiával és ízületi gyulladással is –, a vegyes, növényi táplálékban is bővelkedő étrenddel azonban jelentősen egészségesebbé válhatnának nyávogó kedvenceink. Az állatorvos szerint arra azonban oda kell figyelni, hogy a vegán ételekkel is biztosítsuk állatunk számára azt a mennyiségű vitamint, aminosavat, esszenciális zsírsavat és fehérjét, amit a húsból nyerne ki.

Egy nemrég publikált tanulmány egyébként kimutatta, hogy a vegán étrenden tartott kutyákat átlagosan kevesebbszer kellett állatorvoshoz vinni egészségügyi rendellenességek miatt, mint húsevő társaikat. Egy másik kutatás pedig hasonló előnyöket állapított meg a macskák körében is. Végső soron elmondható, hogy talán nem is az a legfontosabb ebben a kérdésben, hogy vegán-e a táplálék, amelyet a házi kedvenceink táljába teszünk nap mint nap. Sokkal inkább az számít, hogy az ételeket gondosan megválogassuk, és igyekezzünk olyan, finom, tápláló, kiegyensúlyozott étrenden tartani állatainkat, amelyektől egészségesebbek lehetnek. Ha ez még a környezetre is kedvezően hat, az csak a hab a tortán.